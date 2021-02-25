В центре Киева на девушку упала огромная глыба льда: ее пытаются спасти пешеходы (фото)

Прохожие, которые стали очевидцами происшествия, позвонили на спецлинию "103", и сообщили о ЧП возле Киевского национального лингвистического университета.

Также неравнодушные граждане бросились оказывать девушке первую медицинскую помощь, пока "скорая" еще в пути.

В сети опубликовали фото с места происшествия.

На снимке видно, что на пешеходной части улицы разбросаны огромные куски льда, отколовшиеся после падения. Они лежат как раз по центру тротуара, часть которого заняла припаркованная машина. Также на кадре видно, как женщина склонилась над пострадавшей без чувств, и поддерживает ей голову.

В центре Киева глыба льда упала девушке на голову (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети возмущаются из-за подобной ситуации, когда на людей падают глыбы льда, и от этого практически никто не застрахован; а также желают пострадавшей девушке поскорее поправиться.