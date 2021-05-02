В центре Киева девушки зашли в церковь и начали задувать свечи, курить и пить алкоголь

В Киеве девушки зашли в церковь Рождества Христова, которая находится на Подоле возле станции метро "Почтовая площадь" и начали задувать там свечи. Кроме того, они распивали алкоголь и курили электронные сигареты.

При этом свои действия девушки снимали на видео и опубликовали его в социальных сетях.

Напомним, под Киевом в Белой Церкви женщина с детьми жарили маршмеллоу на Вечном огне в местном парке Славы. За этим занятием молодую семью заметили очевидцы, которые сняли происходящее на видео.

При этом женщина бросала в пламя различные предметы. Инцидент снял на видео несовершеннолетний житель города, который не решился сделать замечание женщине с детьми. Полиция начала разбираться в этом происшествии.

Мы также писали о том, что полиция нашла парня и девушку, которые курили в вагоне киевского метро, во время жесткого карантина, когда проезд в общественном транспорте был по спецпропускам. Они объяснили свои действия.