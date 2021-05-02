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В центре Киева девушки зашли в церковь и начали задувать свечи, курить и пить алкоголь

Автор: Styler

В Киеве девушки зашли в церковь Рождества Христова, которая находится на Подоле возле станции метро "Почтовая площадь" и начали задувать там свечи. Кроме того, они распивали алкоголь и курили электронные сигареты.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

При этом свои действия девушки снимали на видео и опубликовали его в социальных сетях.

Данный инцидент вызвал негодование пользователей сети.

  • Я не особо верующий, но подобное поведение низко как по мне;
  • Если ты не веришь в Бога, то это не значит, что ты имеешь право так себя вести;
  • Неприемлемо так себя вести;
  • Просто позор.

Напомним, под Киевом в Белой Церкви женщина с детьми жарили маршмеллоу на Вечном огне в местном парке Славы. За этим занятием молодую семью заметили очевидцы, которые сняли происходящее на видео.

При этом женщина бросала в пламя различные предметы. Инцидент снял на видео несовершеннолетний житель города, который не решился сделать замечание женщине с детьми. Полиция начала разбираться в этом происшествии.

Мы также писали о том, что полиция нашла парня и девушку, которые курили в вагоне киевского метро, во время жесткого карантина, когда проезд в общественном транспорте был по спецпропускам. Они объяснили свои действия.

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