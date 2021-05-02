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У центрі Києва дівчата зайшли до церкви і почали задувати свічки, курити і пити алкоголь

Автор: Styler

У Києві дівчата зайшли до церкви Різдва Христового, яка знаходиться на Подолі біля станції метро "Поштова площа" і почали задувати там свічки. Крім того, вони розпивали алкоголь і курили електронні сигарети.

Про це повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас".

При цьому свої дії дівчата знімали на відео і опублікували його в соціальних мережах.

Даний інцидент викликав обурення користувачів мережі.

  • Я не особливо віруючий, але подібна поведінка низька, як на мене;
  • Якщо ти не віриш в Бога, то це не означає, що ти маєш право так себе вести;
  • Неприйнятно так себе вести;
  • Просто ганьба.

Нагадаємо, під Києвом у Білій Церкві жінка з дітьми смажили маршмеллоу на Вічному вогні у місцевому парку Слави. За цим заняттям молоду сім'ю помітили очевидці, які зняли те, що відбувається на відео.

При цьому жінка кидала в полум'я різні предмети. Інцидент зняв на відео неповнолітній житель міста, який не наважився зробити зауваження жінці з дітьми. Поліція почала розбиратися в цій пригоді.

Ми також писали про те, що поліція знайшла хлопця і дівчину, які курили у вагоні київського метро, під час жорсткого карантину, коли проїзд у громадському транспорті був по спецпропусках. Вони пояснили свої дії.

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