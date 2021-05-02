У центрі Києва дівчата зайшли до церкви і почали задувати свічки, курити і пити алкоголь

У Києві дівчата зайшли до церкви Різдва Христового, яка знаходиться на Подолі біля станції метро "Поштова площа" і почали задувати там свічки. Крім того, вони розпивали алкоголь і курили електронні сигарети.

При цьому свої дії дівчата знімали на відео і опублікували його в соціальних мережах.

Нагадаємо, під Києвом у Білій Церкві жінка з дітьми смажили маршмеллоу на Вічному вогні у місцевому парку Слави. За цим заняттям молоду сім'ю помітили очевидці, які зняли те, що відбувається на відео.

При цьому жінка кидала в полум'я різні предмети. Інцидент зняв на відео неповнолітній житель міста, який не наважився зробити зауваження жінці з дітьми. Поліція почала розбиратися в цій пригоді.

Ми також писали про те, що поліція знайшла хлопця і дівчину, які курили у вагоні київського метро, під час жорсткого карантину, коли проїзд у громадському транспорті був по спецпропусках. Вони пояснили свої дії.