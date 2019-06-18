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В центре Киева авто провалились под землю: асфальт просто треснул (фото)

STYLERЖизнь    18.06.2019 - 22:57
В центре Киева авто провалились под землю: асфальт просто треснул (фото)
В Киеве на Крещатике авто провалились под землю (коллаж: РБК-Украина; фото: "Информатор")

В Киеве на Крещатике под машинами образовалась большая яма

Автомобили провалились под землю в центре Киева на Крещатике - две иномарки, припаркованные во дворе, очутились в яме. В сети показали фото и видео с места инцидента. 

Отмечается, что обвал асфальта под транспортом произошел на улице Крещатик, 4. Две машины Citroen и Volkswagen мгновенно попали в ямочный плен, передает "Информатор". 

К счастью, никто в происшествии не пострадал: водитель "немца" вскоре успел уехать, а вот Citroen досталось больше всего - иномарка наполовину провалилась под землю. Транспорт вытащили только с помощю эвакуатора.

По словам водителя пострадавшего авто, все произошло очень быстро. 

 

В Киеве на Крещатике авто провалилось под землю (фото: kiev.informator.ua)

Во дворе, где произошел провал, длительное время не проводили ремонтные работы. Таких эксцессов с образованием дыр в земле тут раньше не было.

"Копы" оградили опасное место, так как асфальт может и дальше продолжать трескаться, и могут образоваться новые ямы. Кстати, в "зоне риска" находятся и другие машины, припаркованные в этом участке. 

 Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

В сети живо отреагировали на инцидент - многие комментаторы просто в ярости от такого инцидента, однако некоторые иронизируют над ситуацией.

  • Да уж кроты уже не те!
  • Вот хоть одному пострадавшему выплатят полную стоимость авто и моральный ущерб, тогда бы задумались что делают что то не так;
  • Киев весь скоро уйдет туда;
  • Машинке жарко стало, решила в теньке побыть, а вы про асфальт...

В центре Киева авто провалились под землю: асфальт просто треснул (фото)

В центре Киева авто провалились под землю: асфальт просто треснул (фото)

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, зимой в Киеве на Подоле из-за работы коммунальных служб автомобиль провалился в яму, котораю образовалась после проведенного ремонта труб горячей воды. 

Подобный инцидент произошел также и на киевской Борщаговке - автомобиль Chery упал в оставленную ремонтниками яму на дороге.

Напомним, ранее житель Киева застрял в гравии из-за коммунальщиков.

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