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У центрі Києва авто провалилися під землю: асфальт просто тріснув (фото)

STYLERЖиття    18.06.2019 - 22:57
У центрі Києва авто провалилися під землю: асфальт просто тріснув (фото)
У Києві на Хрещатику авто провалилися під землю (колаж: РБК-Україна; фото: "Інформатор")

У Києві на Хрещатику під машинами утворилася велика яма

Автомобілі провалилися під землю в центрі Києва на Хрещатику - дві іномарки, припарковані у дворі, опинилися в ямі. У мережі показали фото і відео з місця інциденту.

Зазначається, що обвал асфальту під транспортом стався на вулиці Хрещатик, 4. Дві машини Citroen і Volkswagen миттєво потрапили у ямковий полон, передає "Інформатор".

На щастя, ніхто в пригоді не постраждав: водій "німця" незабаром встиг виїхати, а ось Citroen дісталося найбільше - іномарка наполовину провалилася під землю. Транспорт витягли тільки за допомогою евакуатора.

За словами постраждалого водія авто, все сталося дуже швидко.

 

У Києві на Хрещатику авто провалилося під землю (фото: kiev.informator.ua)

У дворі, де стався провал, тривалий час не проводили ремонтні роботи. Таких ексцесів з утворенням дірок в землі тут раніше не було.

"Копи" огородили небезпечне місце, адже асфальт може і далі продовжувати тріскатися, і можуть утворитися нові ями. До речі, в "зоні ризику" перебувають і інші машини, припарковані на цій ділянці.

Відео: facebook.com/kiev.informator.ua

У мережі жваво відреагували на інцидент - багато коментаторів просто в люті від такий інцидент, однак деякі іронізують над ситуацією.

  • Да уж кроти вже не ті!
  • Ось хоч одному потерпілому виплатять повну вартість авто і моральну шкоду, тоді б задумалися що роблять щось не так;
  • Київ весь скоро піде туди;
  • Машинці жарко стало, вирішила побути в тіні, а ви про асфальт...

У центрі Києва авто провалилися під землю: асфальт просто тріснув (фото)

У центрі Києва авто провалилися під землю: асфальт просто тріснув (фото)

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, взимку у Києві на Подолі через роботи комунальних служб автомобіль провалився в яму, котораю утворилася після проведеного ремонту труб гарячої води.

Подібний інцидент стався також і на київській Борщагівці - автомобіль Chery впав у залишену ремонтниками яму на дорозі.

Нагадаємо, раніше житель Києва застряг в гравії через комунальників.

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