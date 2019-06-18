У центрі Києва авто провалилися під землю: асфальт просто тріснув (фото)

У Києві на Хрещатику під машинами утворилася велика яма
Автомобілі провалилися під землю в центрі Києва на Хрещатику - дві іномарки, припарковані у дворі, опинилися в ямі. У мережі показали фото і відео з місця інциденту.
Зазначається, що обвал асфальту під транспортом стався на вулиці Хрещатик, 4. Дві машини Citroen і Volkswagen миттєво потрапили у ямковий полон, передає "Інформатор".
На щастя, ніхто в пригоді не постраждав: водій "німця" незабаром встиг виїхати, а ось Citroen дісталося найбільше - іномарка наполовину провалилася під землю. Транспорт витягли тільки за допомогою евакуатора.
За словами постраждалого водія авто, все сталося дуже швидко.
У Києві на Хрещатику авто провалилося під землю (фото: kiev.informator.ua)
У дворі, де стався провал, тривалий час не проводили ремонтні роботи. Таких ексцесів з утворенням дірок в землі тут раніше не було.
"Копи" огородили небезпечне місце, адже асфальт може і далі продовжувати тріскатися, і можуть утворитися нові ями. До речі, в "зоні ризику" перебувають і інші машини, припарковані на цій ділянці.
Відео: facebook.com/kiev.informator.ua
У мережі жваво відреагували на інцидент - багато коментаторів просто в люті від такий інцидент, однак деякі іронізують над ситуацією.
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, взимку у Києві на Подолі через роботи комунальних служб автомобіль провалився в яму, котораю утворилася після проведеного ремонту труб гарячої води.
Подібний інцидент стався також і на київській Борщагівці - автомобіль Chery впав у залишену ремонтниками яму на дорозі.
Нагадаємо, раніше житель Києва застряг в гравії через комунальників.