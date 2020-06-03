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В центре Харькова женщина воровала цветы с клумбы: видео инцидента возмутило сеть

STYLERЖизнь    03.06.2020 - 17:48
В центре Харькова женщина воровала цветы с клумбы: видео инцидента возмутило сеть
В Харькове женщина украла цветы из клумбы в парке Шевченко (коллаж: РБК-Украина)

Пользователи сети возмущены действиями женщины, которая воровала цветы прямо в центре

В центре Харькова коммунальщики высадили новые яркие цветы на клумбе в парке Шевченко, но не все жители города ценят чужой труд. Одна женщина остановилась возле понравившихся ей цветов и решила забрать себе несколько десятков саженцев.

Видео инцидента сняли на видео прохожие. Позже данное видео было опубликовано в группе "Харьков 1654" в Facebook.

Ну а почему бы и нет?

Опубліковано Харьков 1654 Середа, 3 червня 2020 р.

В Харькове женщина украла цветы из клумбы в парке Шевченко (видео: facebook.com/kharkiv1654)

Стоит отметить, что это видео шокировало многих жителей города. Женщину хотят вычислить по видео и заставить компенсировать украденное. Многие также возмущаются пассивными действиями автора видео.

Зафиксировать нарушение - это хороший поступок, но было бы более правильно помешать женщине заниматься воровством.

  • Я надеюсь "видео репортер" заставил этого садовода обратно все прикопать????? А иначе чем он лучше ее????? А вообще, это ужасно, у себя и воруем. Когда же мы начнем уважать чужой труд и ценить то, что делают для нас. Я имею в виду красоту и хоть какой-то порядок в городе;
  • Надо было подойти с зада и дать пендаря, что бы она личиком в клумбу упала;
  • Надо было накормить ее теми цветами. Чтобы ее вырвало;
  • А что снимающий никаких мер не принял?
  • А подойти сделать замечание слабо?
  • Спланированное воровство! И кулечками запаслась, убогая! Чинно так, по-хозяйски! Плевать, что люди кругом, что это чей-то труд. Нет, это надо пресекать, найти и оштрафовать, да настолько, чтоб и любовь к цветочкам на всю жизнь отбило!
  • Найти и оштрафовать и на пару полных дней на подсобные работы в Зеленстрой.
  • А чего же снимаете, а не остановить? Предложить посадить как было? Или скорее в ленту?
  • А если б кто-то убивал кого-то. Она бы тоже снимала молча;
  • У людей до сих пор в крови - взять что-нибудь не свое...

В центре Харькова женщина воровала цветы с клумбы: видео инцидента возмутило сеть

В центре Харькова женщина воровала цветы с клумбы: видео инцидента возмутило сеть

В центре Харькова женщина воровала цветы с клумбы: видео инцидента возмутило сеть

Скриншоты с Facebook

Напомним, в Киеве вандалы испортили клумбу в парке "Победа".

Ранее сообщалось о том, какие цветы запрещено дарить женщинам в возрасте.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Харьковкража
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