У центрі Харкова жінка крала квіти з клумби: відео інциденту обурило мережу

У Харкові жінка вкрала квіти з клумби у парку Шевченка (колаж: РБК-Україна)

Користувачі мережі обурені діями жінки, яка крала квіти прямо в центрі

У центрі Харкова комунальники висадили нові яскраві квіти на клумбі у парку Шевченка, але не всі жителі міста цінують чужу працю. Одна жінка зупинилася біля квітів, які їй сподобалися і вирішила забрати собі кілька десятків саджанців.

Відео інциденту зняли на відео перехожі. Пізніше дане відео було опубліковано в групі "Харків 1654" у Facebook.

Ну а чому б і ні? Опубліковано Харків 1654 Середа, 3 червня 2020 р.

У Харкові жінка вкрала квіти з клумби у парку Шевченка (відео: facebook.com/kharkiv1654)

Варто зазначити, що це відео шокувало багатьох жителів міста. Жінку хочуть знайти за відео і примусити компенсувати вкрадене. Багато також обурюються пасивними діями автора відео.

Зафіксувати порушення - це хороший вчинок, але було б більш правильно перешкодити жінці займатися злодійством.

Я сподіваюся "відео репортер" змусив цього садівника назад все прикопати????? А інакше чим він краще за неї????? А взагалі, це жахливо, у себе крадемо. Коли ж ми почнемо поважати чужу працю і цінувати те, що роблять для нас. Я маю на увазі красу і хоч якийсь порядок в місті;

Треба було підійти з заду і дати пендаря, що б вона личком в клумбу впала;

Треба було нагодувати її тими квітами. Щоб її вирвало;

А що той хто знімає ніяких заходів не вжив?

А підійти зробити зауваження слабо?

Сплановане злодійство! І кульочками запаслася, убога! Чинно так, по-хазяйськи! Плювати, що люди навкруги, що це чийсь труд. Ні, це треба припиняти, знайти та оштрафувати, та настільки, щоб і любов до квіточок на все життя відбило!

Знайти та оштрафувати і на пару повних днів на підсобні роботи в Зеленбуд.

А чого ж знімаєте, а не зупинити? Запропонувати посадити як було? Або скоріше в стрічку?

А якби хтось вбивав когось. Вона б теж знімала мовчки;

У людей досі в крові - взяти що-небудь не своє...

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, у Києві вандали зіпсували клумбу у парку "Перемога".

Раніше повідомлялося про те, які квіти заборонено дарувати жінкам у віці.

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Автор: Роман Мирончук