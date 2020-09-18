В центре Харькова мужчина подорвал себя в дорогой иномарке: все детали

В центре Харькова мужчина подорвал себя неизвестной взрывчаткой (коллаж: РБК-Украина)

Супруга погибшего рассказала о его состоянии незадолго до происшествия

В центре Харькова, недалеко от метро Пушкинская по ул. Алчевских мужчина подорвал себя неизвестным веществом. От полученных травм мужчина погиб на месте. Инцидент произошел в пятницу вечером, рассказывают в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.

Как сообщается, около 15:30 по спецлинии полиции 102 позвонила женщина и сообщила, что ее муж взял с собой какой-то подозрительный предмет и направился к гаражу. При этом она отметила, что в последнее время он находился в подавленном депрессивном состоянии. Когда женщина через некоторое время пришла в гараж и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит жизнь самоубийством.

В центре Харькова мужчина подорвал себя неизвестной взрывчаткой (фото: hk.npu.gov.ua)

После получения сообщения на место происшествия срочно прибыли руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, наряды патрульных, спецподразделения ТОР и КОРД.

Мужчина никак не отреагировал на просьбы правоохранителей открыть дверь и не разговаривал с полицейскими. Когда спецназовцы попали в помещение, они увидели в машине на заднем сиденье тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью.

"По предварительным данным, мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством. Перестрелки и заложников не было", - рассказали в полиции.

В центре Харькова мужчина подорвал себя неизвестной взрывчаткой (фото: hk.npu.gov.ua)

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи, криминалисты и взрывотехники.

Напомним, что ранее ЕСПЧ отказал одесскому террористу в выплатах по делу против Украины. Грубник был лидером группы одесских террористов, а прошлой зимой был освобожден в рамках обмена пленными на Донбассе.

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