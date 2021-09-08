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В центре Донецка заменили потрепанный гигантский пророссийский баннер: готовятся праздновать

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Донецк, Среда 08 сентября 2021 17:01
В центре Донецка заменили потрепанный гигантский пророссийский баннер: готовятся праздновать Коллаж РБК-Украина: в Донецке заменили потрепанный пророссийкий баннер на новый
Автор: Styler

В оккупированном Донецке со здания общежития №8 Донецкого национального технического университета, которое находится в центре города, сняли потрепанный пророссийкий баннер и заменили его другим.

Об этом сообщает novosti.dn.ua.

В центре Донецка заменили потрепанный гигантский пророссийский баннер: готовятся праздновать

В Донецке заменили потрепанный пророссийкий баннер (фото: "ДОНЕЦК ВЕСТИ ДНР ЧЕРНЫЙ СПИСОК" / VK)

Старый баннер висел там с 2019 года. На нем было написано: "Наш выбор - Россия!". Теперь вместо него красуется баннер с надписью: "Мы - русский Донбасс!".

В центре Донецка заменили потрепанный гигантский пророссийский баннер: готовятся праздновать

В Донецке заменили потрепанный пророссийкий баннер (фото: ГП_ПРО_бэкстейдж 2.0/Telegram)

Работы по замене баннера начались вчера, 7 сентября, и к сегодняшнему утру они были завершены.

Отметим, что в Донецке 8 сентября отмечают День освобождения Донбасса от фашистских захватчиков. Скорей всего именно к этой праздничной дате местные "власти" решили заменить баннер.

Напомним, над захваченным боевиками Донецком пролетел огромный флаг Украины. Его прикрепили к воздушным шарам, которые подняли флаг в небо. Правда летел он недолго, но все же впечатление после себя оставил.

Интересно, что этот флаг совершил путешествие по маршруту Краматорск-Марш Защитников (Киев)-Авдеевка.

Мы также писали о том, что в Киеве снесли памятник в честь дружбы с Москвой. Он был установлен на Теремках на улице Маршала Якубовского, 8 в 2001 году.

В 2019 году жители столицы подали петицию с требованием демонтировать памятник, но петиция не набрала необходимого количества голосов.

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Донецк
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