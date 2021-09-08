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У центрі Донецька замінили пошарпаний гігантський проросійський банер: готуються святкувати

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Донецьк, Середа 08 вересня 2021 17:01
У центрі Донецька замінили пошарпаний гігантський проросійський банер: готуються святкувати Колаж РБК-Україна: у Донецьку замінили пошарпаний проросійський банер на новий
Автор: Styler

В окупованому Донецьку з будівлі гуртожитку №8 Донецького національного технічного університету, яка знаходиться в центрі міста, зняли пошарпаний проросійський банер і замінили його іншим.

Про це повідомляє novosti.dn.ua.

У центрі Донецька замінили пошарпаний гігантський проросійський банер: готуються святкувати

У Донецьку замінили пошарпаний проросійський банер (фото: "Донецьк ВЕСТИ ДНР чорний СПИСОК" / VK)

Старий банер висів там з 2019 року. На ньому було написано: "Наш вибір - Росія!". Тепер замість нього красується банер з написом: "Ми - російський Донбас!".

У центрі Донецька замінили пошарпаний гігантський проросійський банер: готуються святкувати

У Донецьку замінили пошарпаний проросійський банер (фото: Гп_про_бекстейдж 2.0/Telegram)

Роботи по заміні банера почалися вчора, 7 вересня, і до сьогоднішнього ранку вони були завершені.

Зазначимо, що в Донецьку 8 вересня відзначають День звільнення Донбасу від фашистських загарбників. Скоріше за все саме до цієї святкової дати місцева "влада" вирішила замінити банер.

Нагадаємо, над захопленим бойовиками Донецьком пролетів величезний прапор України. Його прикріпили до повітряних куль, які підняли прапор у небо. Правда летів він недовго, але все ж враження після себе залишив.

Цікаво, що цей прапор здійснив подорож за маршрутом Краматорськ-Марш Захисників (Київ) - Авдіївка.

Ми також писали про те, що в Києві знесли пам'ятник на честь дружби з Москвою. Він був встановлений на Теремках на вулиці Маршала Якубовського, 8 в 2001 році.

У 2019 році жителі столиці подали петицію з вимогою демонтувати пам'ятник, але петиція не набрала необхідної кількості голосів.

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