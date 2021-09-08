У центрі Донецька замінили пошарпаний гігантський проросійський банер: готуються святкувати

В окупованому Донецьку з будівлі гуртожитку №8 Донецького національного технічного університету, яка знаходиться в центрі міста, зняли пошарпаний проросійський банер і замінили його іншим.

Зазначимо, що в Донецьку 8 вересня відзначають День звільнення Донбасу від фашистських загарбників. Скоріше за все саме до цієї святкової дати місцева "влада" вирішила замінити банер.

Роботи по заміні банера почалися вчора, 7 вересня, і до сьогоднішнього ранку вони були завершені.

Старий банер висів там з 2019 року. На ньому було написано: "Наш вибір - Росія!". Тепер замість нього красується банер з написом: "Ми - російський Донбас!".

Нагадаємо, над захопленим бойовиками Донецьком пролетів величезний прапор України. Його прикріпили до повітряних куль, які підняли прапор у небо. Правда летів він недовго, але все ж враження після себе залишив.

Цікаво, що цей прапор здійснив подорож за маршрутом Краматорськ-Марш Захисників (Київ) - Авдіївка.

Ми також писали про те, що в Києві знесли пам'ятник на честь дружби з Москвою. Він був встановлений на Теремках на вулиці Маршала Якубовського, 8 в 2001 році.

У 2019 році жителі столиці подали петицію з вимогою демонтувати пам'ятник, але петиція не набрала необхідної кількості голосів.