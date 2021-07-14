В центре Днепра девушка провалилась по шею в яму с водой: еле вытащили (видео)

Сегодня, 14 июля, в центре Днепра прорвало трубу. Водой размыло асфальт, и девушка упала в воду. При этом вода достигла ее шеи. На помощь сразу же бросились коммунальщики и вытащили ее. Инцидент произошел на перекрестке Яворницкого и Баррикадной.

Прорыв трубы из которого била вода, произошел прямо напротив пешеходного перехода днем. Место прорыва ограждено еще не было и в этот момент шла девушка.

В Днепре девушка провалилась в яму с водой (фото: dp.informator.ua)

Она увидела большую лужу и начала ее обходить. По ее словам, никаких предупреждающих знаков об опасности не было. Она только видела рабочих и подумала, что они что-то чинят.

В Днепре девушка провалилась в яму с водой (видео: YouTube)

"Я начинаю идти. Молодой человек кричит, который работает в службе Днепроводоканал. Кричит: "Не наступайте!". Я думала, наверно нельзя наступать на грязь. Вижу такой круг стоит из камня, думаю наступлю на него и перепрыгну, чтобы никуда не наступать. Я наступаю на этот круг, и он просто так проваливается", - рассказала потерпевшая.

В Днепре девушка провалилась в яму с водой (видео: YouTube)

Она также подчеркнула, что провалилась с камнями и ее еле вытащили оттуда. При этом в этой яме у нее остался смартфон iPhone 11, который в итоге выловили из воды и отдали.

В Днепре девушка провалилась в яму с водой (фото: dp.informator.ua)