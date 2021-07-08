В Киеве женщина провалилась в яму с кипятком: едва не сварилась (видео)

В Киеве возле станции метро "Героев Днепра" пожилая женщина провалилась в яму с кипятком.

О событии, которое произошло 8 июля, рассказала киевлянка, что вместе с другими прохожими помогала женщине выбраться из ловушки.

"Кипяток, плачь, я на каблуках. Это история о том, как мы спасали женщину, которая провалилась под землю", - пишет очевидица происшествия.

Порыв трубы произошел возле многоэтажного дома на участке между стоянкой и дорогой. Пока неизвестно, как сильно пострадала женщина.

Сообщается, что асфальт провалился прямо под ее ногами.