В Киеве женщина провалилась в яму с кипятком: едва не сварилась (видео)
В Киеве возле станции метро "Героев Днепра" пожилая женщина провалилась в яму с кипятком.
Видео опубликовали в Telegram-канале KIEVMAP.
О событии, которое произошло 8 июля, рассказала киевлянка, что вместе с другими прохожими помогала женщине выбраться из ловушки.
"Кипяток, плачь, я на каблуках. Это история о том, как мы спасали женщину, которая провалилась под землю", - пишет очевидица происшествия.
Порыв трубы произошел возле многоэтажного дома на участке между стоянкой и дорогой. Пока неизвестно, как сильно пострадала женщина.
Сообщается, что асфальт провалился прямо под ее ногами.
Ранее мы сообщали, что в Киеве прямо посреди улицы образовался бассейн. Так, на улице Жилянской произошло ЧП. Отмечается, что ситуация очень опасная, ведь в дыру могут провалиться.
Также в столице произошло серьезное ЧП. На улице Пушкинской масштабно прорвало трубу так, что потоки хлынули через всю улицу.