В центре Черновцов разбили портреты погибших на фронте героев АТО (фото)

В Черновцах неизвестные повредили портреты погибших защитников Украины от оккупантов в зоне АТО/ООС. Вопиющий инцидент произошел на центральной площади города.

Об этом 30 октября сообщил священник Василий Гасинец в своем Facebook .

Он также опубликовал соответствующие фото.

"Когда увидел один портрет разбитый, подумал, что случайно, когда увидел второй - понял, что целенаправленный вандализм. Это преступление против национальной памяти", - возмущается священнослужитель.

В центре Черновцов разбили портреты погибших на фронте воинов ВСУ (фото: facebook.com / Василий Гасинец)

Уточняется, что поврежденные портреты на стенде в память о Героях Небесной сотни и воинах ВСУ - участниках боевых действий на Донбассе, были замечены сегодня.

Пострадали два портрета: старшего солдата Дмитрия Костенюка и рядового Владимира Бузенко.

Секретарь исполкома Черновицкого городского совета Сергей Добржанский в комментариях к публикации отметил, что в полицию уже написали заявление об акте вандализма. Сейчас работники горсовета и правоохранители изучают записи с камер наблюдения, чтобы выявить виновных.

В Черновцах повредили два портрета героев АТО (фото: facebook.com / Василий Гасинец)

Также в сети пишут, что новые портреты вместо разбитых уже печатают. Восстановить все намерены на следующей неделе.

Ситуация с повреждением портретов героев АТО вызвала в комментах массу гневных публикаций: украинцы призывают оперативно найти злоумышленников, и озвучивают мнения о возможных методах и способах наказания за такой вандализм.

Боец ВСУ Дмитрий Костенюк погиб 29 марта 2019 года в Донецкой области во время обстрелов под Широкино в возрасте 29 лет. Посмертно был награжден орденом "За мужество" III степени.

Поврежденный портрет погибшего воина - защитника Украины Дмитрия Костенюка (фото: facebook.com / Василий Гасинец)

26-летний Владимир Бузенко погиб на фронте на Донбассе 19 января 2015 года во время обороны ДАП. Посмертно был награжден нагрудным знаком "За оборону Донецкого аэропорта" и отличием "Народный Герой Украины".

Поврежденный портрет героя АТО Владимира Бузенко (фото: facebook.com / Василий Гасинец)