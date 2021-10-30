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У центрі Чернівців розбили портрети загиблих на фронті героїв АТО (фото)

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Чернівці, Субота 30 жовтня 2021 17:58
У центрі Чернівців розбили портрети загиблих на фронті героїв АТО (фото) Фото: у Чернівцях вандали пошкодили портрети загиблих на Донбасі воїнів (facebook.com / Василь Гасинець)
Автор: Володимир Костирін

У Чернівцях невідомі пошкодили портрети загиблих захисників України від окупантів у зоні АТО/ООС. Кричущий інцидент стався на центральній площі міста.

Про це 30 жовтня повідомив священик Василь Гасинець у своєму Facebook.

Він також опублікував відповідні фото.

"Коли побачив один портрет розбитий, подумав, що випадково, коли побачив другий - зрозумів, що цілеспрямований вандалізм. Це злочин проти національної пам'яті", - обурюється священнослужитель.

У центрі Чернівців розбили портрети загиблих на фронті героїв АТО (фото)

У центрі Чернівців розбили портрети загиблих на фронті воїнів ЗСУ (фото: facebook.com / Василь Гасинець)

Уточнюється, що пошкоджені портрети на стенді в пам'ять про Героїв Небесної Сотні та воїнів ЗСУ - учасників бойових дій на Донбасі, були помічені сьогодні.

Постраждали два портрети: старшого солдата Дмитра Костенюка і рядового Володимира Бузенка.

Секретар виконкому Чернівецької міської ради Сергій Добржанський у коментарях до публікації зазначив, що до поліції вже написали заяву про акт вандалізму. Зараз працівники міськради та правоохоронці вивчають записи з камер спостереження, щоб виявити винних.

У центрі Чернівців розбили портрети загиблих на фронті героїв АТО (фото)

У Чернівцях пошкодили два портрети героїв АТО (фото: facebook.com / Василь Гасинець)

Також в мережі пишуть, що нові портрети замість розбитих вже друкують. Відновити усе мають намір наступного тижня.

Ситуація з пошкодженням портретів героїв АТО викликала в коментах масу гнівних публікацій: українці закликають оперативно знайти зловмисників, і озвучують думки про можливі методи та способи покарання за такий вандалізм.

Боєць ЗСУ Дмитро Костенюк загинув 29 березня 2019 року в Донецькій області під час обстрілів під Широкиним у віці 29 років. Посмертно був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

У центрі Чернівців розбили портрети загиблих на фронті героїв АТО (фото)

Пошкоджений портрет загиблого воїна - захисника України Дмитра Костенюка (фото: facebook.com / Василь Гасинець)

26-річний Володимир Бузенко загинув на фронті на Донбасі 19 січня 2015 року під час оборони ДАП. Посмертно був нагороджений нагрудним знаком "За оборону Донецького аеропорту" та відзнакою "Народний Герой України".

У центрі Чернівців розбили портрети загиблих на фронті героїв АТО (фото)

Пошкоджений портрет героя АТО Володимира Бузенка (фото: facebook.com / Василь Гасинець)

Раніше повідомлялося, що влітку в Кривому Розі пошкодили пам'ятники чорнобильцям та військовим, загиблим під Іловайськом.

Також ми писали про те, що перед цим, взимку, в Умані вандали пошкодили стелу українським воїнам, загиблим на Донбасі - зловмисники зламали прожектор для підсвічування Обеліска Слави, а також викрали кілька фотографій героїв.

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