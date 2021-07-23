Центральный автовокзал в Киеве кардинально обновили: появился важный нюанс

В Киеве после ремонта открыли обновленный Центральный автовокзал на Демеевской площади. Приятной новостью стало то, что уникальные мозаики на здании не нарушили, а сохранили.
На это обратила внимание Алена Деньга и опубликовала фотографии на Facebook.
"Центральный автовокзал, что на Демеевской площади, открыли после реконструкции. Кроме того, что это место приобрело цивилизованный вид транспортного узла столицы, хочется отметить сохранение уникальных мозаик Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко. Ада и Владимир более известные масштабным проектом стены памяти и крематория на Байковом кладбище. Это знаковые украинские художники. На днях выходит документальный фильм об Аде Рыбачук", - отметила Алена.
Киевлянка отметила, что изначально мозаику хотели уничтожить. Благодаря неравнодушным жителям столицы этого удалось избежать.
"Сначала мозаики хотели уничтожить - ремонт же! Но благодаря неравнодушию киевлян, которые придали дело огласке, их сохранили. Это хороший пример, когда владелец прислушивался к голосу общества и в результате получилось очень круто. Городской власти и коммунальным предприятиям, и другим частным бизнесам, надо брать пример с таких взаимодействий", - резюмировала женщина.
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