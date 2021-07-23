Центральний автовокзал у Києві кардинально оновили: з'явився важливий нюанс

"Центральний автовокзал, що на Деміївській площі, відкрили після реконструкції. Крім того, що це місце набуло цивілізованого вигляду транспортного вузла столиці, хочеться відзначити збереження унікальних мозаїк Ади Рибачук і Володимира Мельниченка. Ада і Володимир більш відомі масштабним проектом стіни пам'яті й крематорію на Байковому кладовищі. Це знакові українські художники. Днями виходить документальний фільм про Аду Рибачук", - зазначила Олена.

Киянка зазначила, що спочатку мозаїку хотіли знищити. Завдяки небайдужим мешканцям столиці цього вдалося уникнути.

"Спочатку мозаїки хотіли знищити - ремонт же! Але завдяки небайдужості киян, які надали справі розголосу, їх зберегли. Це хороший приклад, коли власник прислухався до голосу суспільства і в результаті вийшло дуже круто. Міській владі і комунальним підприємствам, і іншим приватним бізнесам, треба брати приклад з таких взаємодій", - резюмувала жінка.

На київському автовокзалі зберегли мозаїку (фото: facebook.com/alena.denga)