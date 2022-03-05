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На центральной площади Херсона украинцы вышли на митинг против оккупантов (видео)

Автор: Светлана Мащенко

На центральной площади Херсона украинцы с сине-желтыми флагами вышли на митинг против оккупанта.

Об этом сообщил Антон Геращенко, советник министра внутренних дел.

На кадрах видно, что около сотни человек собрались вместе и выкрикивают слоган: "Херсон - це Україна!", "Україна - понад усе!"

"Люди не бойтесь! Собирайтесь вместе! Выходите на улицы и площади временно оккупированных городов! Требуйте оккупантов убираться из Украины! Показывайте им на смартфонах колонны сожженной техники и трупы их товарищей. Пусть видят, что украинская земля будет гореть у них под ногами!" - написал Геращенко.

На митинг выходит все больше людей. Оккупанты стреляют в воздух для запугивания.

Напомним, что в Херсоне оккупанты захватили здание ОГА 3 марта.

Ранее мы писали, что в Херсоне бесстрашные люди без оружия гонят оккупантов домой.

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Херсон