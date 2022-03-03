В Херсоне российские оккупанты захватили здание ОГА
Российские оккупационные войска в четверг, 3 марта, захватили здание Херсонской областной государственной администрации. Местные власти продолжают исполнять свои обязанности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Геннадия Лагуту в Telegram.
По его словам, областной оперативный штаб продолжает работать и решать насущные вопросы для помощи жителям области. Также ожидается поступление гуманитарной помощи.
"Пожалуйста, не верьте фейкам и не паникуйте. Мы работаем в соответствии с регламентом работы оперативного штаба", - добавил Лагута.
Напомним, сегодня город Буча Киевской области полностью перешел под контроль украинских войск.
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