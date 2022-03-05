На центральній площі Херсона українці вийшли на мітинг проти окупантів (відео)

На центральній площі Херсона українці з синьо-жовтими прапорами вийшли на мітинг проти окупанта.

Про це повідомив Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ.

На кадрах видно, що близько сотні людей зібралися разом і вигукують слоган: "Херсон - це Україна!", "Україна - понад усе!"

"Люди не бійтеся! Збирайтеся разом! Виходьте на вулиці і площі тимчасово окупованих міст! Вимагайте окупантів забиратися з України! Показуйте їм на смартфонах колони спаленої техніки і трупи їх товаришів. Нехай бачать, що українська земля горітиме у них під ногами!" - написав Геращенко.

На мітинг виходить все більше людей. Окупанти стріляють у повітря для залякування.