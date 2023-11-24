На Центральному залізничному вокзалі запустили новий "сервіс". Що треба знати киянам і гостям столиці

Що змінилося

Віднедавна на головному київському вокзалі почали роботу нові ліфти.

Вони спрощують доступ з Південного вокзалу до 1-го перону, який є ключовим для найпопулярніших поїздів.

Крім того, ліфти забезпечують легкий доступ до конкорсу - переходу над коліями між Центральним та Південним вокзалами.

Ліфти розташовані на першому пероні (скріншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Мета нововведення

Згідно з інформацією "Укрзалізниці", столичний вокзал щодня відвідує десятки тисяч людей.

Серед них є пасажири, які їдуть на реабілітацію, люди з фізичними порушеннями, літні люди, вагітні жінки та батьки з немовлятами.

"Важливо, щоб кожен з них міг вільно переміщуватись вокзалом", - наголосили у прес-службі.

Скористатись ліфтом може кожен (скріншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Реконструкція вокзалу

Уточнюється, що запуск ліфтів є частиною великої реконструкції столичного вокзалу.

Зазначається, що у планах передбачено також модернізацію:

фудкорту

зон очікування

камер схову

вбиралень

У 2024 планують також встановити ще декілька ескалаторів та ліфтів для безбар'єрного доступу до інших платформ.

Українцям пропонують подорожувати комфортніше (скріншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)