RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Центральном ж/д вокзале запустили новый "сервис". Что нужно знать киевлянам и гостям столицы

На вокзалах - всегда людно (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Реконструкция Центрального железнодорожного вокзала в Киеве продолжается уже не первый год. Даже на фоне войны горожане и гости столицы получают новые услуги и "сервисы".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, о каких изменениях на главном вокзале столицы нужно знать украинцам.

При подготовке материала была использована страница "Укрзализныци" в Facebook.

Что изменилось

Недавно на главном киевском вокзале начали работу новые лифты.

Они упрощают доступ с Южного вокзала к 1-му перрону, который является ключевым для самых популярных поездов.

Кроме того, лифты обеспечивают легкий доступ к конкорсу - переходу над путями между Центральным и Южным вокзалами.

Лифты расположены на первом перроне (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Цель нововведения

Согласно информации "Укрзализныци", столичный вокзал ежедневно посещает десятки тысяч человек.

Среди них есть пассажиры, которые едут на реабилитацию, люди с физическими нарушениями, пожилые люди, беременные женщины и родители с младенцами.

"Важно, чтобы каждый из них мог свободно перемещаться по вокзалу", - подчеркнули в пресс-службе.

Воспользоваться лифтом может каждый (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Реконструкция вокзала

Уточняется, что запуск лифтов является частью большой реконструкции столичного вокзала.

Отмечается, что в планах предусмотрена также модернизация:

  • фудкорта
  • зон ожидания
  • камер хранения
  • туалетов

В 2024 году планируют также установить еще несколько эскалаторов и лифтов для безбарьерного доступа к другим платформам.

Украинцам предлагают путешествовать комфортнее (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что на вокзале во Львове появилась озадачившая горожан скульптура.

Читайте также о новом графике движения поездов "Укрзализныци" на 2024 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевУкрзализныцяВокзальная