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В центр Киева стягивают тысячи полицейских: что происходит

STYLERЖизнь    06.01.2020 - 17:41
В центр Киева стягивают тысячи полицейских: что происходит
Полиция в Киеве (фото: РБК-Украина)

Правоохранители стягиваются в центр для обеспечения порядка

Сегодня и завтра, 6-7 января, православные христиане отмечают Рождество. В Украине выходные дни и поэтому много людей проводят свободное время в центре Киева. При этом за правопорядком будут наблюдать тысячи полицейских, которые перешли в усиленный режим патрулирования улиц. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Следить за порядком будут как сами полицейские, так и военные Нацгвардии. Правоохранители будут внимательно следить за праздничными и развлекательными мероприятиями, которые будут проводиться в столице в эти дни.

При этом полиция призывает украинцев праздновать безопасно и не нарушать общественный порядок.

Стоит отметить, что Рождество - один из самых важных христианских праздников. Традиционно украинцы готовят рождественский ужин, на котором собираются самые близкие люди. По традиции на рождественском столе должны находиться 12 постных блюд. Угощения являются символом богатства и достатка.

Ранее сообщалось о том, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что нужно пересмотреть действующую календарную систему. По его словам, церковь готова к таким изменениям, но не все украинцы готовы к календарным реформам.

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