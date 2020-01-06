У центр Києва стягують тисячі поліцейських: що відбувається

Поліція в Києві (фото: РБК-Україна)

Правоохоронці стягуються в центр для забезпечення порядку

Сьогодні і завтра, 6-7 січня, православні християни відзначають Різдво. В Україні вихідні дні і тому багато людей проводять вільний час у центрі Києва. При цьому за правопорядком будуть спостерігати тисячі поліцейських, які перейшли на посилений режим патрулювання вулиць. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Стежити за порядком будуть як самі поліцейські, так і військові Нацгвардії. Правоохоронці будуть уважно стежити за святковими і розважальними заходами, які будуть проводитися у столиці в ці дні.

При цьому поліція закликає українців святкувати безпечно та не порушувати громадський порядок.

Варто зазначити, що Різдво - одне з найважливіших християнських свят. Традиційно українці готують різдвяну вечерю, на якій збираються самі близькі люди. За традицією, на різдвяному столі повинні знаходитися 12 пісних страв. Частування є символом багатства і достатку.

Раніше повідомлялося про те, що предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній вважає, що потрібно переглянути діючу календарну систему. За його словами, церква готова до таких змін, але не всі українці готові до календарних реформ.