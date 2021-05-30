Ціна полуниці б'є рекорди: скільки коштує ягода
Через несприятливі погодні умови нинішній полуничний сезон запізнився, та й ціна на ягоду кусається. Наприклад, на Закарпатті фермери скаржаться на проблеми з урожаєм, а в столиці вартість полуниці тримається на високому рівні і в кінці травня.
Про це повідомляє Високий Замок.
Так, ціна на полуницю в минулому році була 50 грн/кг.
Закарпатський фермер Володимир Мучичка розповів, що полуниця цього року дозріває повільно через постійні дощі та відсутність сонця.
"Волога - ідеальні умови для розмноження грибків, які знищують плоди. Полуниця завмирає і не встигає дозріти. Цього року полуниця дорога. Але можна зрозуміти фермерів, які вклали чималі гроші у вирощування. Подорожчали євротара, агроволокно і навіть плівка", - зазначає він.
За словами фермера, якщо до кінця сезону на Закарпатті буде стабільна тепла і сонячна погода, ціна на полуницю може впасти.
Але, судячи з прогнозів синоптиків, тепла нам не варто чекати і на початку червня. Так, Наталка Діденко, український синоптик, прогнозує, що найближче потепління Нам "світить" хіба що 5-6 червня.
Тим часом, в Києва ціна на ягоду теж кусається. Наприкінці травня кілограм ягоди коштує близько 75 гривень.
Як ми повідомляли раніше, рання полуниця може сильно нашкодити. Нутриціолог сказала, кому її не можна їсти категорично.
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