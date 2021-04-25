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Ранняя клубника может сильно навредить: кому ее нельзя есть категорически

Новина українською → Воскресенье 25 апреля 2021 09:31
Ранняя клубника может сильно навредить: кому ее нельзя есть категорически Фото: ранняя клубника опасна для здоровья (pexels.com)
Автор: Styler

Свежая клубника уже начала появляться на полках магазинов и на рынках. Но цены на нее кусаются - от 200 грн за килограмм. Продавцы объясняют это тем, что "пока не сезон".

Однако главный вопрос даже не в цене, а в том - безопасна ли ранняя клубника, даже за высокую цену.

Ответ на этот вопрос в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" дала нутрициолог Оксана Соколова.

"В Украине нет норм, регулирующих количество нитратов в клубнике. К тому же, чтобы ягоды не испортились во время транспортировки, перевозчики хитрят и обрабатывают ее химикатами", - комментирует врач.

В чем опасность ранней клубники

По словам Соколовой, ранняя клубника зачастую содержит нитраты.

"Поэтому людям со слабым иммунитетом, со слабым здоровьем, а также кормящим мамам, пожилым людям и детям такой продукт употреблять нельзя. Нитраты загрязняют кровь, печень и мы получаем отравление", - объясняет нутрициолог.

А если очень хочется посмаковать любимой ягодой, то по крайней мере сделайте ее более безопасной.

"Следует вымочить клубнику или любую другую ягоду в течение 30 минут. В процессе вымачивания продуктов нитраты частично выходят. Для этого лучше использовать холодную фильтрованную воду, можно добавить немного соли, ведь соль на себя берет эти вредные вещества", - отметила эксперт.

Ранняя клубника может сильно навредить: кому ее нельзя есть категорически

Фото: клубника может быть опасной для здоровья (pexels.com)

Но лучше подождать сезонный урожай. Тем более, уверяют эксперты, украинская клубника появится в продаже уже в конце мая.

Напомним, недавно диетолог перечислила доступные продукты-супергерои.

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