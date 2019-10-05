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Цена на газ снизится: названа дата

STYLERЖизнь    05.10.2019 - 12:54
Цена на газ снизится: названа дата
Фото: Газ для населения (РБК-Украина)

В Украине цена на газ станет полностью рыночной

В Украине снизится цена на газ для населения. Это произойдет с 1 мая 2020 года, так как именно в этот момент потеряет силу положение о ПСО - специальные обязательства "Нафтогаза" поставлять населению голубое топливо по сниженной цене. С этого момента цена на газ в Украине должна стать полностью рыночной.

В Министерстве финансов объяснили, что с этого момента государство не будет компенсировать Теплоэнерго разницу в стоимости импортированного газа и ценой, по которой оно продается населению.

Ранее Украина выплачивала компенсацию ТКЭ, когда рыночная цена на голубое топливо превышала цену по спецдоговоренностям. В этом году мировые цены на газ снизились ниже установленных правительством, и необходимость в выплате компенсации отпала. Именно снижение цены на мировых рынках голубого топлива позволило снизить цены на газ и в Украине.

Цена на газ снизится: названа дата

Фото: Цена на газ снизится с 1 мая 2020 года (РБК-Украина)

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил на 3,4% цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в сентябре 2019 года. В целом с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снижена почти на 28%.

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