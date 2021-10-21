Быстрый ковид-тест на вокзалах: где и за сколько можно его сделать

Новые правила перевозки пассажиров вступили в силу с 21 октября. Теперь пассажирам для поездки на поезде, автобусе межобластного маршрута или самолета необходимо показать специальные COVID-документы. Если нет вакцинации, то для поездки нужно сделать ПЦР-тесты или быстрый тест на антиген.
Сколько стоит быстрый тест на вокзалах Украины и где уже развернули пункты по быстрому тестированию – читайте в материале ниже.
С 21 октября в поезд, автобус или самолет не пустят пассажиров без таких документов:
Эти правила не касаются общественного транспорта и поездок в пределах одной области. Исключение есть только одно – дети до 18 лет. Людям, у которых есть противопоказания к вакцинации также нужно сделать тест.
С 21 октября на вокзалах развернули пункты быстрого тестирования. Медики делают быстрый тест на антиген за 10 минут. И если он отрицательный – можно сразу же с билетом отправляться на поезд. Стоит такой тест 350 гривен и делать его будет "Медицинская лаборатория СSD".
Как отметили в министерстве инфраструктуры, на всех главных транспортных хабах будут развернуты пункты вакцинации. Пассажиры могут выбрать самостоятельно – сделать тест за деньги или бесплатно вакцинироваться.
Сейчас вакцинироваться прямо на вокзале можно в Киеве, во Львове, Харькове, Одессе и Днепре.
Напомним, ранее мы писали о том, кто имеет право проверять ваши COVID-документы с 21 октября.
А также рассказывали о том, что в Укрзализныце дали разъяснение о перевозках с 21 октября.