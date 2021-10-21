Быстрый ковид-тест на вокзалах: где и за сколько можно его сделать

С 21 октября в поезд, автобус или самолет не пустят пассажиров без таких документов:

Документ о получении хотя бы одной дозы вакцины от коронавируса

Документ, который подтверждает получение полного курса вакцинации (международный, внутренний, иностранный сертификат о вакцинации).

Негативный тест ПЦР или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа и на момент посадки в поезд.

Эти правила не касаются общественного транспорта и поездок в пределах одной области. Исключение есть только одно – дети до 18 лет. Людям, у которых есть противопоказания к вакцинации также нужно сделать тест.

Сколько стоит тестирование на вокзалах

С 21 октября на вокзалах развернули пункты быстрого тестирования. Медики делают быстрый тест на антиген за 10 минут. И если он отрицательный – можно сразу же с билетом отправляться на поезд. Стоит такой тест 350 гривен и делать его будет "Медицинская лаборатория СSD".

В каких городах можно сделать тест

Киев

Львов

Харьков

Одесса

Днепр

Запорожье

Мукачево

Кривой Рог

Винница

Полтава

Как отметили в министерстве инфраструктуры, на всех главных транспортных хабах будут развернуты пункты вакцинации. Пассажиры могут выбрать самостоятельно – сделать тест за деньги или бесплатно вакцинироваться.

Сейчас вакцинироваться прямо на вокзале можно в Киеве, во Львове, Харькове, Одессе и Днепре.