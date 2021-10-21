Швидкий ковід-тест на вокзалах: де і за скільки його можна зробити

З 21 жовтня в поїзд, автобус або літак не пустять пасажирів без таких документів:

Документ про отримання хоча б однієї дози вакцини від коронавірусу

Документ, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній, іноземний сертифікат про вакцинацію).

Негативний тест ПЛР або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який дійсний 72 години та на момент посадки в поїзд.

Ці правила не стосуються громадського транспорту і поїздок в межах однієї області. Виняток є тільки один - діти до 18 років. Людям, у яких є протипоказання до вакцинації також потрібно зробити тест.

Скільки коштує тестування на вокзалах

З 21 жовтня на вокзалах розгорнули пункти швидкого тестування. Медики роблять швидкий тест на антиген за 10 хвилин. І якщо він негативний – можна відразу ж з квитком відправлятися на поїзд. Коштує такий тест 350 гривень і робити його буде "Медична лабораторія СSD".

У яких містах можна зробити тест

Києва

Львів

Харків

Одеса

Дніпро

Запоріжжя

Мукачево

Кривий Ріг

Вінниця

Полтава

Як зазначили в Міністерстві інфраструктури, на всіх головних транспортних хабах будуть розгорнуті пункти вакцинації. Пасажири можуть вибрати самостійно - зробити тест за гроші або безкоштовно вакцинуватися.

Зараз вакцинуватися прямо на вокзалі можна в Києві, у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі.