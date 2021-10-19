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Как попасть в поезд после 21 октября: в Укрзализныце дали четкий ответ

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Вторник 19 октября 2021 13:14
Как попасть в поезд после 21 октября: в Укрзализныце дали четкий ответ Как попасть в поезд после 21 октября и кому могут отказать в поездке (Коллаж РБК-УКраина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине с 21 октября вступят в силу карантинные правила межобластных перевозок. Пассажирам потребуется не только билет на поезд, но и COVID-документ. Таким документом может стать сертификат вакцинации, тест на коронавирус или документ о том, что человек перенес заболевание.

Как будут проводить проверку таких документов и кому сертификаты будут не нужны, рассказали на странице Укрзализныци в Facebook.

С 21 октября все железнодорожные перевозки дальнего следования на "желтом" и "красном" уровнях будут разрешены пассажирам с COVID-документами. Функции контроля будут осуществлять работники МВД.

У проводников будут образцы документов, по которым они будут проверять. Если пассажир предъявит недостоверные документы или откажется показывать необходимый документ, поездная бригада должна оповестить правоохранительные органы.

Также при отсутствии необходимого документа проводники и стюарды имеют право не пустить пассажира в вагон.

Возврат средств за купленные билеты в случае отказа от поездки осуществляются согласно с правилами перевозки пассажиров.

Какие нужны документы

  • Документ о получении хотя бы одной дозы вакцины от коронавируса
  • Документ, который подтверждает получение полного курса вакцинации (международный, внутренний, иностранный сертификат о вакцинации).
  • Негативный тест ПЦР или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа и на момент посадки в поезд.

Какие есть исключения

Пассажиры в возрасте до 18 лет будут допускаться к поездке без предъявления COVID-документов. Однако у них обязательно должна быть защитная маска – для детей от 12 лет.

Если есть противопоказания к вакцинации, то нужно сделать перед поездкой ПЦР-тест или экспресс-тест.

Напомним, ранее мы писали о том, кто имеет права проверять у вас COVID-документы с 21 октября.

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Укрзализныця сертификат вакцинации
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