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Цельное молоко против пастеризованного. Какое более полезно?

Не все коровье молоко одинаково полезно (коллаж РБК-Украина)
Автор: Никита Мельников

Покупая молоко в магазине, мы видим надпись "пастеризованное", и первой же ассоциацией у нас является здоровье и безопасность от возможных паразитов по сравнению со свежесобранным, то есть цельным молоком. Но такая мысль не совсем верна.

Какое молоко лучше и почему - читайте в нашем материале Styler далее.

Что такое пастеризованное молоко

Во время пастеризации убиваются все вредные болезнетворные бактерии, таким образом создается "безопасное" молоко.

Вместе с тем, американский доктор Эрик Берг рассказывает, когда вы пьете пастеризованное молоко, вы съедаете и все эти мертвые бактерии.

Кроме того, процесс пастеризации разрушает ферментные соединения в молоке. Другими словами в молоке разрушаются белки, а их в молоке больше чем 2,5 тысячи различных видов. Таким образом происходит денатурация белков. Такие белки не смогут быть полезными для иммунной системы человека.

Важные соединения, умирающие во время пастеризации:

  • Лактопероксидаза. Этот фермент обладает антибактериальными свойствами, благодаря белку лактоферрина у патогенов отбирается железо для дальнейшего выживания
  • Антитела
  • Лактобактерии. Эти бактерии должны вырабатывать ферменты, которые разрушают лактозу. Всем, кто не переносит лактозу, эти бактерии необходимы в молочных продуктах.
  • Более 400 видов жирных кислот, которые разрушаются в процессе гомогенизации молока. Во время этого процесса жир разбивается на маленькие частицы, из-за чего жирные кислоты теряют свои свойства.

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Пастеризация убивает полезные свойства молока (фото: freepik)

Какую пользу нам дает цельное молоко

Потребляя молоко с экологической среды и от здоровой коровы, мы получаем коктейль из множества полезных бактерий, а также:

  • Биодоступный кальций
  • Жирорастворимые витамины
  • Ферменты щелочной фосфатазы, которые обладают противовоспалительными свойствами.

Кроме того, цельное молоко полезно при язве, проблемах пищеварения, воспалениях кишечника и десен, аллергиях, астме и даже подагре.

Цельное молоко не такое уж и "страшное" (фото: freepik)

Противопоказания

По мнению заслуженного врача Украины, Евгения Комаровского, коровье молоко ни в коем случае нельзя давать детям первого года жизни. Сюда же он отнес и любое молоко, полученное от животных: козье и других сельскохозяйственных животных.

Это же касается детей 2-3 лет - им молоко давать нежелательно.

Также молоко не следует употреблять людям с:

  • Непереносимостью лактозы
  • Почечной недостаточностью
  • Аллергией на молоко
  • Подагрой
  • Людям с лишним весом или проблемами с сердцем лучше употреблять обезжиренное молоко

Помните, что для взрослого человека рекомендуемым количеством молока является 300-400 граммов в сутки.

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