Цільне молоко проти пастеризованого. Яке більш корисне?

Що таке пастеризоване молоко

Під час пастеризації вбиваються усі шкідливі хвороботворчі бактерії, таким чином створюється "безпечне" молоко.

Разом з тим, американський доктор Ерік Берг розповідає, коли ви п'єте пастеризоване молоко, ви з'їдаєте й усі ті мертві бактерії.

Окрім того, процес пастеризації руйнує ферментні сполуки у молоці. Іншими словами у молоці руйнуються білки, а їх у молоці більше ніж 2,5 тисячі різних видів. Таким чином відбувається денатурація білків. Такі білки не зможуть бути корисними для імунної системи людини.

Важливі сполуки, що вмирають під час пастеризації:

Лактопероксидаза. Цей фермент має антибактеріальні властивості, завдяки білку лактоферину у патогенів відбирається залізо для подальшого виживання

Антитіла

Лактобактерії. Ці бактерії мають виробляти ферменти, які руйнують лактозу. Усім, хто не переносить лактозу, ці бактерії необхідні у молочних продуктах.

Понад 400 видів жирних кислот, які руйнуються в процесі гомогенізації молока. Під час цього процесу жир розбивається на маленькі частинки, через що жирні кислоти втрачають свої властивості.

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Пастеризація вбиває корисні властивості молока (фото: freepik)

Яку користь нам дає цільне молоко

Споживаючи молоко з екологічного середовища та від здорової корови, ми отримуємо коктейль з безлічі корисних бактерій, а також:

Біодоступний кальцій

Жиророзчинні вітаміни

Ферменти лужної фосфатази, які мають протизапальні властивості.

Окрім того, цільне молоко корисне при виразці, проблемах травлення, запаленнях кишківника та ясен, алергіях, астмі та навіть подагрі.

Цільне молоко не таке вже й "страшне" (фото: freepik)

Протипоказання

На думку заслуженого лікаря України, Євгена Комаровського, коров'яче молоко в жодному разі не можна давати дітям першого року життя. Сюди ж він відніс й будь-яке молоко, отримане від тварин: козяче та інших сільськогосподарських тварин.

Це ж стосується дітей 2-3 років - їм молоко давати небажано.

Також молоко не слід вживати людям з:

Непереносністю лактози

Нирковою недостатністю

Алергією на молоко

Подагрою

Людям із зайвою вагою або проблемами з серцем краще вживати знежирене молоко

Пам'ятайте, що для дорослої людини рекомендованою кількістю молока є 300-400 грамів на добу.