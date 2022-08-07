Цільне молоко проти пастеризованого. Яке більш корисне?

Купуючи молоко в магазині, ми бачимо напис "пастеризоване", і першою ж асоціацією у нас є здоров'я та безпека від можливих паразитів у порівняні зі свіжозібраним, тобто цільним молоком. Але така думка не зовсім вірна.
Яке молоко краще та чому - читайте у нашому матеріалі Styler далі.
Під час пастеризації вбиваються усі шкідливі хвороботворчі бактерії, таким чином створюється "безпечне" молоко.
Разом з тим, американський доктор Ерік Берг розповідає, коли ви п'єте пастеризоване молоко, ви з'їдаєте й усі ті мертві бактерії.
Окрім того, процес пастеризації руйнує ферментні сполуки у молоці. Іншими словами у молоці руйнуються білки, а їх у молоці більше ніж 2,5 тисячі різних видів. Таким чином відбувається денатурація білків. Такі білки не зможуть бути корисними для імунної системи людини.
Важливі сполуки, що вмирають під час пастеризації:
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Пастеризація вбиває корисні властивості молока (фото: freepik)
Споживаючи молоко з екологічного середовища та від здорової корови, ми отримуємо коктейль з безлічі корисних бактерій, а також:
Окрім того, цільне молоко корисне при виразці, проблемах травлення, запаленнях кишківника та ясен, алергіях, астмі та навіть подагрі.
Цільне молоко не таке вже й "страшне" (фото: freepik)
На думку заслуженого лікаря України, Євгена Комаровського, коров'яче молоко в жодному разі не можна давати дітям першого року життя. Сюди ж він відніс й будь-яке молоко, отримане від тварин: козяче та інших сільськогосподарських тварин.
Це ж стосується дітей 2-3 років - їм молоко давати небажано.
Також молоко не слід вживати людям з:
Пам'ятайте, що для дорослої людини рекомендованою кількістю молока є 300-400 грамів на добу.
Раніше ми писали, чому не можна зберігати молоко і яйця на боковій полиці холодильника.
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