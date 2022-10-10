UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Це зробили навмисно": українка з конкурсу краси розповіла, чому її хотіли поселити з росіянкою

На конкурсі краси виник скандал між українкою та росіянкою (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

22-річна Ольга Василів, яка бере участь у Miss Grand International від імені України, розповіла про скандал з росіянкою. Вона заявила, що організатори зумисне хотіли поселити їх разом, аби наробити галасу довкола конкурсу краси.

Про це модель повідомила в ефірі телемарафону.

За її словами, Miss Grand International було вигідно спровокувати скандал між нею і конкурсанткою з Росії Катериною Асташенковою.

Однак, тепер організатори конкурсу вдають, що нічого не було.

"Є ймовірність, що це зробили навмисно. Тому що це міжнародне шоу, і чим більше розголосу, тим більша активність, популярність. Але наразі все добре. Організатори вдають, що нічого не було. Я живу з дівчинкою з Болівії", - прокоментувала Ольга.

Вона додала, що вже презентує Україну на конкурсі, який відбувається на Балі. Зокрема, кожного дня відбуваються репетиції і вже сьогодні був другий прямий ефір.

"Конкурс розпочався, як тільки я вийшла з літака. Сам конкурс розбивається на кілька днів: один день змагання у спортивних костюмах, один день - у купальниках, один день - у національних костюмах", - поділилася дівчина.

Ольга Василів, яка бере участь у Miss Grand International від імені України (instagram.com/olgavslv)

Раніше ми повідомляли, що місіс Крим 2022 виконала "Ой, у лузі червона калина" та поплатилася.

Також ми писали, що у Польщі покарали неадеквата, який зірвав і спалив український прапор.

Читайте РБК-Україна в Google News
скандалконкурс красоты