"Это сделали специально": украинка с конкурса красоты рассказала, почему ее хотели поселить с россиянкой

По ее словам, Miss Grand International было выгодно спровоцировать скандал между ней и конкурсанткой из России Екатериной Асташенковой.

Однако теперь организаторы конкурса делают вид, что ничего не было.

"Есть вероятность, что это сделали намеренно. Потому что это международное шоу, и чем больше огласки, тем больше активность, популярность. Но пока все хорошо. Организаторы делают вид, что ничего не было. Я живу с девочкой из Боливии", - прокомментировала Ольга.

Она добавила, что уже презентует Украину на конкурсе, который проходит на Бали. В частности, каждый день проходят репетиции и уже сегодня был второй прямой эфир.

"Конкурс начался, как только я вышла из самолета. Сам конкурс разбивается на несколько дней: один день соревнования в спортивных костюмах, один день - в купальниках, один день - в национальных костюмах", - поделилась девушка.

Ольга Васильев, участвующая в Miss Grand International от имени Украины (instagram.com/olgavslv)