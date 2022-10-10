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"Это сделали специально": украинка с конкурса красоты рассказала, почему ее хотели поселить с россиянкой

На конкурсе красоты возник скандал между украинкой и россиянкой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

22-летняя Ольга Васильев, участвующая в Miss Grand International от имени Украины, рассказала о скандале с россиянкой. Она заявила, что организаторы намеренно хотели поселить их вместе, чтобы наделать шуму вокруг конкурса красоты.

Об этом модель сообщила в эфире телемарафона.

По ее словам, Miss Grand International было выгодно спровоцировать скандал между ней и конкурсанткой из России Екатериной Асташенковой.

Однако теперь организаторы конкурса делают вид, что ничего не было.

"Есть вероятность, что это сделали намеренно. Потому что это международное шоу, и чем больше огласки, тем больше активность, популярность. Но пока все хорошо. Организаторы делают вид, что ничего не было. Я живу с девочкой из Боливии", - прокомментировала Ольга.

Она добавила, что уже презентует Украину на конкурсе, который проходит на Бали. В частности, каждый день проходят репетиции и уже сегодня был второй прямой эфир.

"Конкурс начался, как только я вышла из самолета. Сам конкурс разбивается на несколько дней: один день соревнования в спортивных костюмах, один день - в купальниках, один день - в национальных костюмах", - поделилась девушка.

Ольга Васильев, участвующая в Miss Grand International от имени Украины (instagram.com/olgavslv)

Ранее мы сообщали, что миссис Крым 2022 года выполнила "Ой, у лузі червона калина" и поплатилась.

Также мы писали, что в Польше наказали неадеквата, который сорвал и сжег украинский флаг.

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скандалконкурс красоты