Про це знають одиниці. Кому категорично не можна їсти яблука, аби вберегти здоров'я

Чим саме й для кого корисні яблука

За словами американського медика Люсії Гарсії, яка спеціалізується на клінічній медицині, яблука мають надзвичайно високу харчову цінність. З огляду на це, регулярне вживання плодів яблуні може "доповнити" необхідну організму кількість корисних речовин.

В цілому, яблука є потужним джерелом вітамінів і мінеральних елементів впродовж усього року для людей, які живуть у зоні помірного клімату.

Серед вітамінів, на які багате свіже яблуко, варто згадати:

жиророзчинні - ретинол, токоферол, філохінон, бета-каротин, лютеїн

водорозчинні - аскорбінова кислота, тіамін, рибофлавін, ніацин, піридоксин, нікотинова, фолієва і пантотенова кислоти, біотин, холін, бетаїн

Крім того, урсолова кислота, наявна у шкірці яблук, має антиоксидантну функцію, зберігає молодість і здоров'я шкіри.

Домашні яблука - найкорисніші (ілюстрація: pixabay.com)

Також ці плоди багаті мінералами. У шкірці та м'якоті яблук наявні: калій, фосфор, кальцій, магній, натрій, залізо, цинк, марганець, мідь, фтор.

У незначних обсягах в яблуках наявні також такі хімічні елементи, як кобальт, молібден, хром, кремній, сірка, алюміній, йод, бор, нікель, рубідій, селен, стронцій, ванадій, літій, нікель, стронцій і цирконій.

Варто зазначити також, що яблучні поліфеноли є природним антиоксидантом, який може ефективно видаляти шкідливі вільні радикали, захищати клітини та сповільнювати процес їхнього старіння.

Здорові клітини, своєю чергою, роблять м'язи та шкіру людини більш еластичними та пружними, зменшують зморшки. Можливо, саме тому в казках зустрічаються легенди про "молодильне яблучко".

Чим корисні яблука (інфографіка: poradum.com.ua)

З огляду на надзвичайну користь цих плодів, лікарі та дієтологи радять включати яблука у раціон вагітним жінкам і годуючим матерям, дітям, літнім людям, а також усім мешканцям мегаполісів (особливо тим, хто працює у шкідливих умовах, або ж має справу з регулярним нервовим напруженням).

Як часто можна їсти яблука і коли найкраще

На думку більшості нутриціологів, регулярне вживання яблук у великих кількостях може спричинити низку "незручностей" для організму людини:

пошкодження зубної емалі та виникнення карієсу

коливання рівня цукру в крові (у бік його збільшення)

проблеми з травленням (здуття живота й запори)

збільшення навантаження на кишечник (яблука важко засвоюються шлунком)

збільшення ваги (на тлі великої кількості вуглеводів)

потрапляння в організм великої кількості пестицидів

З огляду на це експерти радять їсти 1-2 яблука на день.

Дехто стверджує - найкраще вживати ці плоди зі шкіркою та зранку - натщесерце (щоб вчасно поповнювати запаси глікогену в печінці, які суттєво зменшуються після нічного сну).

Вживання яблук зранку поповнюватиме також запаси вітамінів і мінералів, даватиме організму необхідний заряд енергії на цілий день.

Їсти ці плоди краще без насіння, оскільки в ньому міститься небезпечна речовина - глікозид амигдаліну. Потрапляючи у шлунок вона розщеплюється в синильну кислоту (сильну отруту - ціанід).

Яблуко може стати чудовим доповненням до сніданку (ілюстрація: pixabay.com)

Кому не можна їсти яблука

В цілому їсти яблука можна і дітям, і дорослим (хоча алергікам і людям із зайвою вагою радять вибирати плоди зеленого кольору).

Водночас існує два основних протипоказання до вживання яблук:

індивідуальна непереносимість (деяких компонентів фрукта)

підвищена кислотність (велика кількість кислоти у м'якоті яблук може негативно впливати на слизові оболонки шлунка, кишечника, сечовивідних шляхів тощо)

Виходячи з цього, більшість дієтологів не радять вживати яблука у сирому вигляді людям при:

гастриті

виразковій хворобі

кишкових розладах

панкреатиті

коліті

інших захворюваннях шлунково-кишкового тракту (в стадії загострення)

порушеннях в області сечостатевої системи (при невстановленому діагнозі)

суттєвих проблемах із зубами

При цукровому діабеті краще обирати несолодкі сорти яблук, а людям, схильним до нервових розладів, рекомендують обмежувати споживання цих фруктів (оскільки надлишок кислоти в раціоні може спровокувати захворювання).

Насамкінець, печені яблука протипоказані лише при алергії (індивідуальній непереносимості) або ж хронічних порушеннях роботи кишечника (що можуть посилитись через грубу клітковину, наявну у м'якоті плодів).