Об этом знают единицы. Кому категорически нельзя есть яблоки, чтобы уберечь здоровье

На полках магазинов практически всегда можно найти по меньшей мере несколько разных сортов яблок. Из-за очень высокой пищевой ценности яблоко даже называют "королем фруктов". Однако некоторым людям эти плоды лучше не есть, или же избегать чрезмерного потребления - чтобы уберечь здоровье.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем и для кого полезны яблоки, как часто и когда именно следует их есть, а также кому этот фрукт лучше не употреблять вообще.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Healthline, Quora, Poradum.com.ua.
По словам американского медика Люсии Гарсии, специализирующейся на клинической медицине, яблоки имеют чрезвычайно высокую пищевую ценность. Учитывая это, регулярное употребление плодов яблони может дополнить необходимое организму количество полезных веществ.
В целом яблоки являются мощным источником витаминов и минеральных элементов на протяжении всего года для людей, живущих в зоне умеренного климата.
Среди витаминов, которыми богато свежее яблоко, стоит упомянуть:
Кроме того урсоловая кислота, имеющаяся в кожуре яблок, обладает антиоксидантной функцией, сохраняет молодость и здоровье кожи.
Домашние яблоки - самые полезные (иллюстрация: pixabay.com)
Также эти плоды богаты минералами. В кожуре и мякоти яблок имеются: калий, фосфор, кальций, магний, натрий, железо, цинк, марганец, медь, фтор.
В незначительных объемах в яблоках имеются также такие химические элементы, как кобальт, молибден, хром, кремний, сера, алюминий, йод, бор, никель, рубидий, селен, стронций, ванадий, литий, никель, стронций и цирконий.
Следует отметить, что яблочные полифенолы являются природным антиоксидантом, который может эффективно удалять вредные свободные радикалы, защищать клетки и замедлять процесс их старения.
Здоровые клетки, в свою очередь, делают мышцы и кожу человека более эластичными и упругими, уменьшают морщинки. Возможно, именно поэтому в сказках встречаются легенды о "молодильном яблочке".
Чем полезны яблоки (инфографика: poradum.com.ua)
Учитывая чрезвычайную пользу этих плодов, врачи и диетологи советуют включать яблоки в рацион беременным женщинам и кормящим матерям, детям, пожилым людям, а также всем жителям мегаполисов (особенно тем, кто работает во вредных условиях или имеет дело с регулярным нервным напряжением).
По мнению большинства нутрициологов, регулярное употребление яблок в больших количествах может повлечь за собой ряд "неудобств" для организма человека:
Учитывая это, эксперты советуют есть 1-2 яблока в день.
Некоторые утверждают - лучше употреблять эти плоды с кожурой и утром - натощак (чтобы вовремя пополнять запасы гликогена в печени, которые существенно уменьшаются после ночного сна).
Употребление яблок утром будет также пополнять запасы витаминов и минералов, давать организму необходимый заряд энергии на целый день.
Есть эти плоды лучше без семян, поскольку в них содержится опасное вещество - гликозид амигдалина. Попадая в желудок оно расщепляется в синильную кислоту (сильный яд - цианид).
Яблоко может стать отличным дополнением к завтраку (иллюстрация: pixabay.com)
В целом есть яблоки можно и детям, и взрослым (хотя аллергикам и людям с лишним весом советуют выбирать плоды зеленого цвета).
В то же время существует два основных противопоказания к употреблению яблок:
Исходя из этого, большинство диетологов не советуют употреблять яблоки в сыром виде людям при:
При сахарном диабете лучше выбирать несладкие сорта яблок, а людям, подверженным нервным расстройствам, рекомендуют ограничивать потребление этих фруктов (поскольку избыток кислоты в рационе может спровоцировать заболевание).
Наконец, печеные яблоки противопоказаны только при аллергии (индивидуальной непереносимости) или хронических нарушениях работы кишечника (которые могут усилиться из-за грубой клетчатки, имеющейся в мякоти плодов).
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