Про це не знають 90% людей: ось що насправді може підвищувати холестерин в організмі
Часто підвищений "поганий" холестерин пов’язаний із надмірною вагою. Однак, є інший стан, який може призводити до цього. До того ж близько 90% людей не знають про це.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку медичної спільноти "Бережи себе".
Що призводить до підвищеного холестерину
Дійсно трапляється, що люди, які мають надмірну вагу або ожиріння, мають і рівень холестерину понад норму. Проте це не можна сприймати як причину та наслідок.
За словами лікарів, є ситуації, коли людина з нормальною вагою має підвищений холестерин і навпаки - холестерин у нормі в людини, яка має ожиріння.
Річ у тім, що на рівень "поганого" холестерину (ліпопротеїнів низької щільності) впливає цілий комплекс факторів: від харчування та фізичної активності до якості сну й генетичної схильності.
Наприклад, існує такий стан, як спадкова гіперхолестеринемія, коли рівень холестерину підвищений через несправну роботу певних генів. Цікаво, що близько 90% людей, які мають цей стан, не знають про це.
На цей показник також може впливати споживання алкоголю, куріння, приймання деяких препаратів, проблеми з роботою щитоподібної залози та багато інших факторів.
Саме тому важливо орієнтуватись не на вагу абощо, а на результати щорічного профілактичного обстеження.
Основні причини підвищення холестерину
Є певні фактори, які можуть сприяти підвищенню холестерину у здорової людини:
- неправильне харчування, якщо людина вживає з їжею велику кількість насичених жирів. Їх багато у свинині, яловичині, молоці, яйцях, вершковому маслі, сирі, а також у готових продуктах харчування, що містять рослинні олії, маргарин
- збільшення маси тіла
- низька фізична активність. При достатній фізичній активності витрачаються зайві калорії, регулярні фізичні вправи сприяють зниженню артеріального тиску
- спадкова схильність. Якщо у членів вашої родини підвищений холестерин і є захворювання серцево-судинної системи - вам необхідно ретельно слідкувати за своїм здоров’ям
- у курців знижується "хороший" холестерин і суттєво підвищується ризик серцево-судинних захворювань
- загальний стан здоров’я. Підвищенню холестерину сприяють хвороби печінки і підшлункової залози, порушення обміну речовин, цукровий діабет та інші ендокринні хвороби
Важливо пам'ятати, що підвищення рівня холестерину, особливо «поганого», може стати причиною багатьох серцево-судинних захворювань, зокрема інфаркту міокарда.
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