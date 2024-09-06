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Про це не знають 90% людей: ось що насправді може підвищувати холестерин в організмі

П'ятниця 06 вересня 2024 16:03
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Про це не знають 90% людей: ось що насправді може підвищувати холестерин в організмі Що призводить до підвищення холестерину (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто підвищений "поганий" холестерин пов’язаний із надмірною вагою. Однак, є інший стан, який може призводити до цього. До того ж близько 90% людей не знають про це.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку медичної спільноти "Бережи себе".

Що призводить до підвищеного холестерину

Дійсно трапляється, що люди, які мають надмірну вагу або ожиріння, мають і рівень холестерину понад норму. Проте це не можна сприймати як причину та наслідок.

За словами лікарів, є ситуації, коли людина з нормальною вагою має підвищений холестерин і навпаки - холестерин у нормі в людини, яка має ожиріння.

Річ у тім, що на рівень "поганого" холестерину (ліпопротеїнів низької щільності) впливає цілий комплекс факторів: від харчування та фізичної активності до якості сну й генетичної схильності.

Наприклад, існує такий стан, як спадкова гіперхолестеринемія, коли рівень холестерину підвищений через несправну роботу певних генів. Цікаво, що близько 90% людей, які мають цей стан, не знають про це.

На цей показник також може впливати споживання алкоголю, куріння, приймання деяких препаратів, проблеми з роботою щитоподібної залози та багато інших факторів.

Саме тому важливо орієнтуватись не на вагу абощо, а на результати щорічного профілактичного обстеження.

Основні причини підвищення холестерину

Є певні фактори, які можуть сприяти підвищенню холестерину у здорової людини:

  • неправильне харчування, якщо людина вживає з їжею велику кількість насичених жирів. Їх багато у свинині, яловичині, молоці, яйцях, вершковому маслі, сирі, а також у готових продуктах харчування, що містять рослинні олії, маргарин
  • збільшення маси тіла
  • низька фізична активність. При достатній фізичній активності витрачаються зайві калорії, регулярні фізичні вправи сприяють зниженню артеріального тиску
  • спадкова схильність. Якщо у членів вашої родини підвищений холестерин і є захворювання серцево-судинної системи - вам необхідно ретельно слідкувати за своїм здоров’ям
  • у курців знижується "хороший" холестерин і суттєво підвищується ризик серцево-судинних захворювань
  • загальний стан здоров’я. Підвищенню холестерину сприяють хвороби печінки і підшлункової залози, порушення обміну речовин, цукровий діабет та інші ендокринні хвороби

Важливо пам'ятати, що підвищення рівня холестерину, особливо «поганого», може стати причиною багатьох серцево-судинних захворювань, зокрема інфаркту міокарда.

Раніше ми повідомляли, як по очах розпізнати підвищений рівень холестерину і хто у групі ризику.

Також ми писали, який овоч може очистити печінку та допомогти схуднути всього за 10 днів.

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