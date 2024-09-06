Об этом не знают 90% людей: вот что действительно может повышать холестерин в организме

Часто повышенный "плохой" холестерин связан с избыточным весом. Однако есть другое состояние, которое может приводить к этому. К тому же около 90% людей не знают об этом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -страницу медицинского сообщества "Бережи себе".

Что приводит к повышенному холестерину

Действительно случается, что люди, имеющие избыточный вес или ожирение, имеют и уровень холестерина сверх нормы. Однако это нельзя воспринимать как причину и следствие.

По словам врачей, есть ситуации, когда человек с нормальным весом имеет повышенный холестерин и наоборот - холестерин в норме у человека, имеющего ожирение.

Дело в том, что уровень "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности) влияет целый комплекс факторов: от питания и физической активности до качества сна и генетической предрасположенности.

Например, существует такое состояние, как наследственная гиперхолестеринемия, когда уровень холестерина повышен из-за неисправной работы определенных генов. Интересно, что около 90% людей, имеющих это состояние, не знают об этом.

На этот показатель также может влиять потребление алкоголя, курение, прием некоторых препаратов, проблемы с работой щитовидной железы и многие другие факторы.

Именно поэтому важно ориентироваться не на вес или что-либо, а на результаты ежегодного профилактического обследования.

Основные причины повышения холестерина

Есть определенные факторы, которые могут способствовать повышению холестерина у здорового человека:

неправильное питание, если человек употребляет в пищу большое количество насыщенных жиров. Их много в свинине, говядине, молоке, яйцах, сливочном масле, сыре, а также в готовых продуктах питания, содержащих растительные масла, маргарин

увеличение массы тела

низкая физическая активность. При достаточной физической активности тратятся лишние калории, регулярные физические упражнения способствуют снижению артериального давления

наследственная предрасположенность. Если у членов вашей семьи повышен холестерин и есть заболевания сердечно-сосудистой системы - вам необходимо тщательно следить за своим здоровьем

у курильщиков снижается "хороший" холестерин и существенно повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний

общее состояние здоровья. Повышению холестерина способствуют болезни печени и поджелудочной железы, нарушение обмена веществ, сахарный диабет и другие эндокринные болезни

Важно помнить, что повышение уровня холестерина, особенно плохого, может стать причиной многих сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфаркта миокарда.