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Об этом не знают 90% людей: вот что действительно может повышать холестерин в организме

Пятница 06 сентября 2024 16:03
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Об этом не знают 90% людей: вот что действительно может повышать холестерин в организме Что приводит к повышению холестерина (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто повышенный "плохой" холестерин связан с избыточным весом. Однако есть другое состояние, которое может приводить к этому. К тому же около 90% людей не знают об этом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу медицинского сообщества "Бережи себе".

Что приводит к повышенному холестерину

Действительно случается, что люди, имеющие избыточный вес или ожирение, имеют и уровень холестерина сверх нормы. Однако это нельзя воспринимать как причину и следствие.

По словам врачей, есть ситуации, когда человек с нормальным весом имеет повышенный холестерин и наоборот - холестерин в норме у человека, имеющего ожирение.

Дело в том, что уровень "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности) влияет целый комплекс факторов: от питания и физической активности до качества сна и генетической предрасположенности.

Например, существует такое состояние, как наследственная гиперхолестеринемия, когда уровень холестерина повышен из-за неисправной работы определенных генов. Интересно, что около 90% людей, имеющих это состояние, не знают об этом.

На этот показатель также может влиять потребление алкоголя, курение, прием некоторых препаратов, проблемы с работой щитовидной железы и многие другие факторы.

Именно поэтому важно ориентироваться не на вес или что-либо, а на результаты ежегодного профилактического обследования.

Основные причины повышения холестерина

Есть определенные факторы, которые могут способствовать повышению холестерина у здорового человека:

  • неправильное питание, если человек употребляет в пищу большое количество насыщенных жиров. Их много в свинине, говядине, молоке, яйцах, сливочном масле, сыре, а также в готовых продуктах питания, содержащих растительные масла, маргарин
  • увеличение массы тела
  • низкая физическая активность. При достаточной физической активности тратятся лишние калории, регулярные физические упражнения способствуют снижению артериального давления
  • наследственная предрасположенность. Если у членов вашей семьи повышен холестерин и есть заболевания сердечно-сосудистой системы - вам необходимо тщательно следить за своим здоровьем
  • у курильщиков снижается "хороший" холестерин и существенно повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний
  • общее состояние здоровья. Повышению холестерина способствуют болезни печени и поджелудочной железы, нарушение обмена веществ, сахарный диабет и другие эндокринные болезни

Важно помнить, что повышение уровня холестерина, особенно плохого, может стать причиной многих сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфаркта миокарда.

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