Це змінить усе. На Землі знайшли прихований запас чистої енергії на тисячоліття вперед

Учені дійшли висновку, що в земній корі може ховатися потужне джерело чистої енергії - природний водень. За попередніми оцінками, його запасів вистачить, щоб забезпечити людство енергією майже на 200 000 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн видання Boy Genius Report .

Геологи дійшли висновку, що земна кора може містити гігантські запаси природного водню - чистого і недооціненого джерела енергії, здатного змінити світовий енергетичний баланс.

За оцінками дослідників, за останній мільярд років Земля виробила достатньо водню, щоб покрити нинішні світові потреби в енергії на більш ніж 170 000 років. Причому йдеться не про водень, отриманий у лабораторіях, а про природний - той, що утворився під землею внаслідок геологічних процесів. Багато з цих запасів досі не чіпані.

Чому це важливо

Сьогодні водень широко використовують у промисловості - наприклад, під час виробництва аміаку і метанолу, а також як паливо для транспорту та електростанцій. Однак основний обсяг водню досі отримують з викопного палива, що супроводжується викидами CO₂.

Природний водень - зовсім інша справа. Його видобуток не потребує буріння свердловин для нафти, переробки на величезних заводах і не призводить до викидів парникових газів. Це робить його унікальним кандидатом на роль екологічно чистого джерела енергії майбутнього.

Де шукати підземний водень

Вчені зараз активно вивчають геологічні умови, за яких водень може утворюватися і накопичуватися в земній корі. Як виявилося, деякі типи гірських порід, особливо стародавні вулканічні утворення і мінералізовані зони, здатні виробляти водень під час контакту з водою.

Якщо при цьому в районі є пористі породи для зберігання газу і щільні шари, які не дають йому виходити назовні, така зона може стати повноцінним водневим резервуаром. Особливий інтерес викликає штат Канзас у США - там розташована стародавня структура Midcontinent Rift, що складається з базальту, який якраз реагує з водою і виділяє водень.

Подібні умови виявлено і в інших країнах, включно з Албанією, де нещодавно було знайдено великий підземний "кишеньковий" поклад водню. До дослідження і розроблення таких родовищ уже підключаються великі гравці - зокрема компанії, що фінансуються Біллом Гейтсом і нафтогазовим гігантом BP.

Альтернатива сонцю і вітру?

На відміну від сонячної та вітрової енергетики, природний водень не залежить від погодних умов і може забезпечувати стабільну подачу енергії 24/7. Звичайно, не обійшлося без складнощів: наприклад, у деяких підземних умовах водень поглинається мікроорганізмами, а не кожна потенційна зона дійсно підходить для видобутку.

Проте автори дослідження впевнені: знайдено базовий "рецепт" для виявлення і використання цього ресурсу. І це може стати початком нової енергетичної ери - стійкої, стабільної та з нульовими викидами.