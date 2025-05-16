Это изменит все. На Земле нашли скрытый запас чистой энергии на тысячелетия вперед
Ученые пришли к выводу, что в земной коре может скрываться мощный источник чистой энергии - природный водород. По предварительным оценкам, его запасов хватит, чтобы обеспечить человечество энергией почти на 200 000 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн издание Boy Genius Report.
Геологи пришли к выводу, что земная кора может содержать гигантские запасы природного водорода - чистого и недооцененного источника энергии, способного изменить мировой энергетический баланс.
По оценкам исследователей, за последний миллиард лет Земля произвела достаточно водорода, чтобы покрыть нынешние мировые потребности в энергии на более чем 170 000 лет. Причем речь идет не о водороде, полученном в лабораториях, а о природном - том, что образовался под землей в результате геологических процессов. Многие из этих запасов до сих пор не тронуты.
Почему это важно
Сегодня водород широко используется в промышленности - например, при производстве аммиака и метанола, а также в качестве топлива для транспорта и электростанций. Однако основной объем водорода до сих пор получают из ископаемого топлива, что сопровождается выбросами CO₂.
Природный водород - совсем другое дело. Его добыча не требует бурения скважин для нефти, переработки на огромных заводах и не приводит к выбросам парниковых газов. Это делает его уникальным кандидатом на роль экологически чистого источника энергии будущего.
Где искать подземный водород
Ученые сейчас активно изучают геологические условия, при которых водород может образовываться и накапливаться в земной коре. Как оказалось, некоторые типы горных пород, особенно древние вулканические образования и минерализованные зоны, способны производить водород при контакте с водой.
Если при этом в районе есть пористые породы для хранения газа и плотные слои, которые не дают ему выходить наружу, такая зона может стать полноценным водородным резервуаром. Особый интерес вызывает штат Канзас в США - там находится древняя структура Midcontinent Rift, состоящая из базальта, который как раз реагирует с водой и выделяет водород.
Подобные условия обнаружены и в других странах, включая Албанию, где недавно была найдена большая подземная "карманная" залежь водорода. К исследованию и разработке таких месторождений уже подключаются крупные игроки - в том числе компании, финансируемые Биллом Гейтсом и нефтегазовым гигантом BP.
Альтернатива солнцу и ветру?
В отличие от солнечной и ветровой энергетики, природный водород не зависит от погодных условий и может обеспечивать стабильную подачу энергии 24/7. Конечно, не обошлось без сложностей: например, в некоторых подземных условиях водород поглощается микроорганизмами, а не каждая потенциальная зона действительно подходит для добычи.
Тем не менее, авторы исследования уверены: найден базовый "рецепт" для обнаружения и использования этого ресурса. И это может стать началом новой энергетической эры - устойчивой, стабильной и с нулевыми выбросами.
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