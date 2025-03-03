Учені знайшли "вічне" джерело енергії, якого вистачить на 60 тисяч років: у чому його унікальність

Вчені розкрили приголомшливе відкриття, яке може змінити майбутнє енергетики. Вони виявили джерело енергії, здатне забезпечувати країну електроенергією протягом 60 000 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на науковий сайт Interesting Engineering .

Нещодавній розсекречений звіт показав, що в Китаї може бути набагато більше торію, ніж вважалося раніше. Цей радіоактивний метал, який вже давно відомий у великих кількостях всередині Китаю, може стати ключем до майже необмеженого джерела енергії.

Дослідження, що завершилося 2020 року, підкреслює, як торій може революціонізувати світове виробництво енергії та зменшити залежність від викопних палив. Геолог, який побажав залишитися анонімним, пояснив значення відкриття.

"Протягом понад століття країни вели війни за викопні палива. Виявилося, що невичерпне джерело енергії знаходиться прямо під нашими ногами", - заявив геолог.

"У кожної країни є торій. Уявіть собі вантажні кораблі, що працюють на реакторах розміром з контейнери, які перетинають океани протягом багатьох років без дозаправки", - підсумував геолог.

Торій - природний радіоактивний метал, що зустрічається в ґрунті, гірських породах і воді (фото: National Cancer Institute)

Потенціал торію у зміні енергетичної політики

Торій - це сріблястий метал, який може генерувати у 200 разів більше енергії, ніж уран. На відміну від реакторів на урановому паливі, реактори на розплавлених солях з торієм (TMSR) компактні, не потребують водяного охолодження і виробляють дуже мало довгоіснуючих радіоактивних відходів.

Минулого року Китай схвалив будівництво першого у світі заводу TMSR у пустелі Гобі. Очікується, що цей пілотний проект генеруватиме 10 мегаватів електроенергії і почне працювати до 2029 року.

Звіт вказує на величезний потенціал торію в мінеральних відходах Китаю. Наприклад, п'ятирічний обсяг відходів із залізорудного родовища у Внутрішній Монголії містить достатньо торію, щоб забезпечити потреби в енергії для домогосподарств США впродовж понад 1000 років.

Тільки в гірничодобувному комплексі Байань-Обо можна видобути близько 1 мільйона тонн торію - цього вистачить для того, щоб забезпечити енергією Китай на 60 000 років.

"Ці ресурси торію залишаються абсолютно недоторканими", - написав Фан Хонгхай, старший інженер з пекінської лабораторії з вивчення уранових ресурсів.

Властивості торію (фото: Britannica)

Проблеми і майбутні можливості

Національне дослідження торію виявило 233 зони з високими запасами цього металу, які розташовані в п'яти основних районах Китаю - від Сіньцзяна в центрі країни до прибережного Гуандуна. Ці родовища переважно магматичного і гідротермального походження і часто містять рідкоземельні елементи. У регіонах, таких як Фуцзянь і Хайнань, прибережні піски, багаті монацитом, легко забезпечують вилучення торію.

Незважаючи на ентузіазм з приводу відкриття, залишаються серйозні проблеми. Вилучення торію з рідкоземельних руд вимагає великих витрат кислоти та енергії, що призводить до утворення сотень тонн стічних вод на кожен грам очищеного торію.

Існують також побоювання, що побічні продукти торію можуть бути використані як зброя, хоча експерти стверджують, що такі матеріали не будуть придатні для створення ядерних бомб.

Дослідження торію в Китаї збігаються з досягненнями в галузі ядерної тяги. Країна нещодавно представила KUN-24AP - перший у світі проект контейнерного судна на торієвому ядерному двигуні. Також планується використовувати реактори на торії для місячних баз, що ще раз підкреслює важливість цього металу для майбутніх енергетичних рішень.

"Попит на торій у ядерній енергетиці та ядерній тязі створює значні можливості та виклики для розвідки та експлуатації ресурсів торію в Китаї", - написали Фан і його команда у своєму звіті.

Точні дані про сукупні запаси торію в Китаї залишаються засекреченими з міркувань національної безпеки, проте останні факти припускають, що країна може мати практично необмежене джерело чистої енергії.

Порівняння історичних і розвіданих запасів торію в державах за даними 2020 року (фото: Wikimedia)

Вас може зацікавити: