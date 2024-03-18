"Це змінило моє життя": доньці Брюса Вілліса поставили серйозний діагноз

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За словами Таллули Вілліс, про серйозний діагноз вона дізналася тільки минулого літа.

Як підтвердження дівчина опублікувала відео з батьком, де Брюс тримає її 10-річну на руках, а вона, зі свого боку, чіпає його за вухо або голову.

Ролик був зроблений у 2004 році на прем'єрі фільму "Дев'ять ярдів 2".

"Скажи, що страждаєш на аутизм, не кажучи, що страждаєш на аутизм", - написала Таллула під публікацією.

Вона відкрито зізналася, що неочікувана новина про захворювання "перевернула її життя".

Лікарі з Клівлендської клініки в штаті Огайо підтвердили коментар Таллули та зазначили, що для цього розладу характерна повторювана поведінка, яку можна спостерігати на дитячому фото.

Згідно з даними вчених, майже 80% дівчат вперше дізнаються про свій аутизм не раніше 18 років.

Нагадаємо, батько Туллули, актор Брюс Вілліс, який став знаменитим завдяки зйомкам у фільмі "Міцний горішок", страждає на невиліковну хворобу.

Брюс Вілліс і Талупа (фото: instagram.com/buuski)

Чоловіку поставили діагноз лобно-скронева деменція.

Ця хвороба швидко прогресує і від неї немає ліків. У людей з таким діагнозом порушуються когнітивні функції через органічне ураження мозку. Середня тривалість життя з деменцією близько чотирьох років.