"Це збій в організмі". Перукар розповіла, що треба робити при випадінні волосся

Чому волосся випадає?

Експерт наголосила, що випадіння волосся - це симптом якоїсь хвороби чи суттєвого “збою” в роботі організму.

"І тут не йдеться про посічене волосся чи полотно волосся, де волосини обламуються - бо таке якраз може свідчити про невдалі маніпуляції з волоссям. Тут можна знайти причину як в некоректних техніках фарбування (особливо висвітлення), так і в тому, що людина мала на волоссі шкідливу процедуру (наприклад, ті ж “кератинування” і “ботокси”, після яких у багатьох жінок ламкість довжини)", - розказала Руслана.

Чому випадає волосся (фото: freepik.com)

Експерт з по волоссю з багаторічним стажем зазначила, що як варіант - наслідком салонних процедур може бути ламкість, сухість, жорсткість.

Якщо ж волосся випадає "від кореня", тобто з цибулини - тоді проблему треба шукати в організмі.

"І тут треба йти до лікаря, а не в перукарню", - сказала експертка.

Перукар розповіла, що гормон, який у жінок виділяє щитоподібна залоза напряму пов’язаний з якістю волосся.

"І я часто прошу жінок, які звертаються до мене з проблемою з випадіння йти перевірити щитовидку і звернутися до лікаря. У чоловіків за якість волосся відповідають гормони, які виділяє простата (тут, до речі, якраз є причини чоловічого облисіння)", - повідомила Руслана.

Підсумки

Ви маєте розуміти, що випадіння волосся - це симптом хвороби або стану організму. З випадінням потрібно звертатись до лікаря. Якщо ж волосся ламається по довжині - допоможе правильно підібраний домашній догляд.