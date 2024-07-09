"Це збій в організмі". Перукар розповіла, що треба робити при випадінні волосся

Випадіння волосся - це фізіологічний процес, який відбувається через зміну фаз росту та оновлення клітин шкіри. Але багатьох українців турбує питання, як розв'язувати таку проблему та чому саме вона виникає?
Що ж треба робити при випадінні волосся, розказала в ексклюзивному коментарі РБК-Україна перукар з 20-річним досвідом та стиліст по волоссю Руслана Бєла.
Експерт наголосила, що випадіння волосся - це симптом якоїсь хвороби чи суттєвого “збою” в роботі організму.
"І тут не йдеться про посічене волосся чи полотно волосся, де волосини обламуються - бо таке якраз може свідчити про невдалі маніпуляції з волоссям. Тут можна знайти причину як в некоректних техніках фарбування (особливо висвітлення), так і в тому, що людина мала на волоссі шкідливу процедуру (наприклад, ті ж “кератинування” і “ботокси”, після яких у багатьох жінок ламкість довжини)", - розказала Руслана.
Експерт з по волоссю з багаторічним стажем зазначила, що як варіант - наслідком салонних процедур може бути ламкість, сухість, жорсткість.
Якщо ж волосся випадає "від кореня", тобто з цибулини - тоді проблему треба шукати в організмі.
"І тут треба йти до лікаря, а не в перукарню", - сказала експертка.
Перукар розповіла, що гормон, який у жінок виділяє щитоподібна залоза напряму пов’язаний з якістю волосся.
"І я часто прошу жінок, які звертаються до мене з проблемою з випадіння йти перевірити щитовидку і звернутися до лікаря. У чоловіків за якість волосся відповідають гормони, які виділяє простата (тут, до речі, якраз є причини чоловічого облисіння)", - повідомила Руслана.
Ви маєте розуміти, що випадіння волосся - це симптом хвороби або стану організму. З випадінням потрібно звертатись до лікаря. Якщо ж волосся ламається по довжині - допоможе правильно підібраний домашній догляд.
Раніше перукар назвала единий спосіб позбутися жирності волосся.
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