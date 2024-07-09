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"Это сбой в организме". Парикмахер рассказала, что нужно делать при выпадении волос

Фото: Что нужно делать при выпадении волос (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Выпадение волос - это физиологический процесс, который происходит из-за изменения фаз роста и обновления клеток кожи. Но многих украинцев беспокоит вопрос, как решать такую проблему, и почему именно она возникает?

Что же нужно делать при выпадении волос, рассказала в эксклюзивном комментарии РБК-Украина парикмахер с 20-летним опытом и стилист по волосам Руслана Бела.

Почему волосы выпадают?

Эксперт подчеркнула, что выпадение волос - это симптом болезни или существенного сбоя в работе организма.

"И здесь речь не идет о секущихся волосах или полотне волос, где волосы обламываются - потому что такое, как раз может свидетельствовать о неудачных манипуляциях с волосами. Здесь можно найти причину как в некорректных техниках окрашивания (особенно осветления), так и в том, что человеку сделали на волосах вредную процедуру (например, те же "кератинирование" и "ботокс", после которых у многих женщин ломкость длины)", - рассказала Руслана.

Почему выпадают волосы (фото: freepik.com)

Эксперт по волосам с многолетним стажем отметила, что как вариант - следствием салонных процедур может быть ломкость, сухость, жесткость.

Если же волосы выпадают "от корня", то есть из луковицы - тогда проблему надо искать в организме.

"И здесь нужно идти к врачу, а не в парикмахерскую", - сказала эксперт.

Парикмахер рассказала, что гормон, который у женщин выделяет щитовидная железа, напрямую связан с качеством волос.

"И я часто прошу женщин, которые обращаются ко мне с проблемой по выпадению, идти проверить щитовидку и обратиться к врачу. У мужчин за качество волос отвечают гормоны, которые выделяет простата (здесь, кстати, как раз есть причины мужского облысения)", - сообщила Руслана.

Итоги

Вы должны понимать, что выпадение волос - это симптом болезни или состояния организма. С выпадением следует обращаться к врачу. Если же волосы ломаются по длине - поможет правильно подобраный домашний уход.

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