"Всього один засіб". Перукар назвала единий спосіб позбутися жирного волосся

Гарне та доглянуте волосся - це мрія кожної людини. Багато українок та українців скаржаться, що часто волосся дуже швидко жирніє, та й вигляд при цьому має не дуже привабливий. Як виявляється - для цієї проблеми є тільки одне рішення.

Про єдиний спосіб позбавитися жирної шкіри голови та волосся, розказала в ексклюзивному коментарі РБК-Україна перукар з 20-річним досвідом та стиліст по волоссю Руслана Шетюк.

Що найголовніше для волосся

Експертка розказала найголовніше, що треба розуміти це те, що за чистоту шкіри голови відповідає єдиний засіб - шампунь.

"Саме він має ПАВи, які очищують. Жоден інший засіб не має стосунку до чистоти волосся. Скраби, спреї, лосьйони - це не ті засоби, що очищують", - сказала перукар.

Для довідки

ПАВи - це одночасно емульгатори, загущувачі, піноутворюючі компоненти і стабілізатори. Вони входять в рецептуру кремів, тоніків, лосьйонів, шампунів та багато інших косметичних засобів.

Руслана зазначила, що шампунь повинен бути правильно підібраний по типу шкіри голови.

"Саме правильно підібраний шампунь розв'язує проблеми масності чи сухості шкіри голови", - резюмувала стиліст по волоссю.

Правильно підібраний шампунь - найголовніше у догляді за волоссям (фото: freepik.com)

Чи впливає пора року на жирність шкіри голови та волосся

Існує міф, що взимку волосся особливо стає жирним через те, що носимо головний убір.

Експерт вказала, що пора року чи сезон не мають такого значення і впливу як правильно підібрати шампунь.

"Так, шкіра голови має виділення різного характеру. Цибулини (волосяні фолікули) працюють і влітку, і взимку, виділяючи секрет. Сальні й потові залози працюють у всі сезони й влітку ми точно не менше пітніємо. Думаю, більше. Тому те, що носіння шапки сприяє зажирненню - неправда. Ну, хіба що це якась річ, яка не пропускає повітря зовсім", - розказала Руслана.

Досвічений перукар уточнила, що секрет цибулина виділяє, щоб утворити на поверхні шкіри - захисний гідроліпідний шар.

"А те, що люди сприймають, що шапка сприяє швидшому утворенню масності - неправда. Тут можна ще сказати так: зайвий рух на голові - будь-то розчісування гребінцем, поправляння руками чи знімання й одягання шапки - просто допомагає цьому шкірному салу розходитись по поверхні волосся. Звідси таке сприйняття", - резюмувала вона.