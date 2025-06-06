Як оновити кухню без ремонту: 5 речей, які треба викинути прямо зараз

Забагато непотрібних предметів і декору

Сьогодні модно прикрашати кухню різним декором - вазами, статуетками, колекціями чашок і постерами. Проте важливо не переборщувати.

Надлишок дрібних предметів займає робочий простір і створює відчуття безладу. Кухня повинна залишатися максимально функціональною і зручною для приготування їжі.

Краще обрати пару унікальних деталей, які дійсно додають стилю, і зберігати їх на окремих полицях або у серванті. Це допоможе кухні виглядати охайно і сучасно.

Застаріле освітлення

Світло на кухні має бути не лише яскравим, а й комфортним для очей. Застарілі світильники часто дають дуже різке, "ріжуче" світло, яке утомлює в кінці дня.

Сучасні біодинамічні системи освітлення дозволяють регулювати яскравість і тон залежно від часу доби і погоди за вікном. Таке освітлення підлаштовується під біоритми людини і створює затишну атмосферу.

Заміна старих ламп і світильників на нові - це недорогий спосіб освіжити кухню і зробити її більш зручною. Радимо звернути увагу саме на такі регульовані варіанти.

Золоті меблеві ручки

Золото в інтер’єрі - це завжди виклик і треба вміти ним користуватися обережно. Надлишок золотих деталей на кухні створює відчуття безглуздої розкоші та навіть вульгарності.

Якщо це не палацовий інтер’єр, краще вибрати більш стримані варіанти. Сучасні тренди пропонують поєднувати золото з мінімалістичними білими фасадами - це виглядає стильно, але тільки за умови правильної реалізації.

Якщо сумніваєтесь, оберіть ручки з латуні, старої бронзи або міді - це універсальні та елегантні рішення. Або зовсім відмовтеся від ручок - фасади без них зараз у тренді і дуже практичні.

Створити сучасний інтер'єр можна просто видаленням застарілих деталей (фото: Freepik.com)

Пластикові розділові дошки

Пластикові дошки для нарізання давно втратили популярність і мають багато недоліків. Вони виглядають дешевими, швидко псуються і можуть ставати небезпечними з гігієнічної точки зору.

Краще замінити їх на дошки з натурального дерева - дуба, бука, акації, ясена або бамбука. Ці матеріали не вбирають запахи, не бояться води і дбайливо ставляться до ножів.

Важкі штори

Важкі штори доречні у спальнях, але не на кухні, де вони тільки збирають пил і ускладнюють прибирання. Крім того, такі штори візуально зменшують приміщення, що особливо неприємно в маленьких кухнях.

Для кухні краще обрати легкі штори, римські або напівпрозорі жалюзі. Вони пропускають більше світла і виглядають більш свіжо та акуратно. Такі штори простіші в догляді і не створюють відчуття захаращеності.