Відчистить все: 9 лайфхаків для прибирання з етиловим спиртом
У вашій аптечці, напевно, є чудовий засіб для домашнього прибирання - етиловий спирт. Хоча ви, можливо, використовуєте його переважно для очищення і дезінфекції ран, етиловий спирт також ефективно справляється з видаленням складних плям, забруднень і бруду.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Real Simple розповідає про дев’ять способів, як використовувати цей засіб для прибирання у вашому домі.
Видалення чорнильних плям
Етиловий спирт діє як розчинник, що розчиняє будь-які види чорнильних плям. Його можна застосовувати на тканинах, пластикових предметах, стінах або стільницях.
- Щоб видалити плями з тканини, підкладіть під річ старий рушник, який вбере чорнило і не дасть йому проникнути на робочу поверхню або повернутися на одяг.
- Змочіть стару ганчірку, паперовий рушник або ватний тампон етиловим спиртом.
- Починайте обробку з країв плями і рухайтеся до центру, щоб не розмазати чорнило.
- Обережно промакивайте і витирайте чистою тканиною, періодично переходячи на чисту ділянку ганчірки.
- Продовжуйте, поки чорнило повністю не зникне.
Видалення водяних плям з кухонної і ванної сантехніки
Етиловий спирт розчиняє мінеральні відкладення, що роблять сантехніку тьмяною або плямистою. Змочіть ганчірку спиртом і протріть забруднені місця - водяні плями зникнуть.
Ще простіше скористатися спиртовою серветкою або підготовленим тампоном.
Видалення відбитків пальців зі сталевих приладів
Змочіть мікрофібру етиловим спиртом і протріть відбитки пальців і розводи зі сталевих поверхонь. Рухайтеся вздовж волокон металу, щоб уникнути розлучень. Крім того, спирт вбиває бактерії, залишаючи поверхню дезінфікованою.
Відновлення блиску вікон і дзеркал
Приготуйте домашній засіб для очищення скла і дзеркал із етиловим спиртом у ролі головного компонента. Він видаляє бруд, сліди комах, волосся, сліди від зубної пасти і жир.
Змішайте у пульверизаторі:
- 1 склянку етилового спирту,
- 1 склянку дистильованої води
- 1 столову ложку оцту.
- Добре збовтайте перед кожним використанням і наносьте на поверхню безворсовою мікрофіброю.
Спирт швидко випаровується, залишаючи поверхні без розводів і плям.
Очищення жирних кухонних поверхонь
Етиловий спирт розчиняє жир і швидко висихає. Змішайте в рівних частках гарячу воду і етиловий спирт у пульверизаторі або відрі.
Використовуйте губку або ганчірку, змочену в розчині, щоб видалити жир з стільниць, техніки та шаф. Потім протріть поверхню ганчіркою, змоченою в теплій воді, і насамкінець висушіть мікрофіброю для блиску без розводів.
Етиловий спирт чудово розчиняє жировий наліт (фото: Freepik.com)
Видалення клейких етикеток зі скла і пластику
Якщо на скляних банках чи пластикових контейнерах залишилися клейкі етикетки або залишки клею, нанесіть етиловий спирт, щоб розчинити клей. Спочатку максимально відклейте наклейку, потім змочіть залишки спиртом і залиште на 15 хвилин. Відскребіть залишки жорстким пластиковим скребком або краєм старої кредитної картки.
Видалення трав’яних плям з одягу
Якщо на одязі є трав’яні плями, змішайте невелику кількість етилового спирту з декількома краплями миючого засобу у маленькій мисці.
Нанесіть суміш на плями і акуратно втирайте пальцями або м’якою щіткою (наприклад, старою зубною щіткою). Залиште на 20 хвилин, потім виперіть одяг як звичайно. Якщо негайне прання неможливе, можна просто прополоскати і висушити річ на повітрі.
Відновлення сухого маркерного полотна
Якщо на дошці залишилися сліди маркера після стирання, використайте етиловий спирт. Налийте трохи спирту у пульверизатор, злегка розпиліть на дошку і протріть паперовим рушником або старою ганчіркою. При потребі повторіть процедуру.
Освіження повітря в приміщенні
Не потрібно купувати дорогі освіжувачі повітря, коли можна зробити власний "дизайнерський" аромат за допомогою етилового спирту і ефірних олій.
- Заповніть пульверизатор чвертю етилового спирту і трьома чвертями води.
- Додайте 10-20 крапель улюбленої ефірної олії.
- Добре збовтайте перед використанням і розпилюйте у кімнаті.
- Перед кожним застосуванням збовтуйте пляшку.
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