Как обновить кухню без ремонта: 5 вещей, которые нужно выбросить прямо сейчас

Чтобы ваша кухня выглядела современно, не обязательно делать дорогостоящий ремонт. Иногда достаточно провести ревизию и избавиться от старых и ненужных вещей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти вещах, которые точно стоит исключить из кухонного пространства.
Сегодня модно украшать кухню различным декором - вазами, статуэтками, коллекциями чашек и постерами. Однако важно не перебарщивать.
Избыток мелких предметов занимает рабочее пространство и создает ощущение беспорядка. Кухня должна оставаться максимально функциональной и удобной для приготовления пищи.
Лучше выбрать пару уникальных деталей, которые действительно добавляют стиля, и хранить их на отдельных полках или в серванте. Это поможет кухне выглядеть опрятно и современно.
Свет на кухне должен быть не только ярким, но и комфортным для глаз. Устаревшие светильники часто дают очень резкий, "режущий" свет, который утомляет в конце дня.
Современные биодинамические системы освещения позволяют регулировать яркость и тон в зависимости от времени суток и погоды за окном. Такое освещение подстраивается под биоритмы человека и создает уютную атмосферу.
Замена старых ламп и светильников на новые - это недорогой способ освежить кухню и сделать ее более удобной. Советуем обратить внимание именно на такие регулируемые варианты.
Золото в интерьере - это всегда вызов и надо уметь им пользоваться осторожно. Избыток золотых деталей на кухне создает ощущение бессмысленной роскоши и даже пошлости.
Если это не дворцовый интерьер, лучше выбрать более сдержанные варианты. Современные тренды предлагают сочетать золото с минималистичными белыми фасадами - это выглядит стильно, но только при условии правильной реализации.
Если сомневаетесь, выберите ручки из латуни, старой бронзы или меди - это универсальные и элегантные решения. Или вовсе откажитесь от ручек - фасады без них сейчас в тренде и очень практичны.
Пластиковые доски для нарезки давно потеряли популярность и имеют много недостатков. Они выглядят дешевыми, быстро портятся и могут становиться небезопасными с гигиенической точки зрения.
Лучше заменить их на доски из натурального дерева - дуба, бука, акации, ясеня или бамбука. Эти материалы не впитывают запахи, не боятся воды и бережно относятся к ножам.
Тяжелые шторы уместны в спальнях, но не на кухне, где они только собирают пыль и затрудняют уборку. Кроме того, такие шторы визуально уменьшают помещение, что особенно неприятно в маленьких кухнях.
Для кухни лучше выбрать легкие шторы, римские или полупрозрачные жалюзи. Они пропускают больше света и выглядят более свежо и аккуратно. Такие шторы проще в уходе и не создают ощущения загроможденности.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Lifehacker и HowStuffWorks