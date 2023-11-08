Про це забувають усі. Важливий момент для догляду за кімнатними рослинами взимку

Що потрібно знати про пил і рослини

Накопичення пилу в будь-якій частині будинку не є чимось добрим. Він може викликати алергію, вплинути на дихання та завадити рослинам залишатися здоровими.

Коли листя покрите пилом, воно не зможе отримувати оптимальну кількість світла, необхідну для завершення фотосинтезу. Якщо це станеться, ваші рослини не виділятимуть стільки кисню, скільки могли б.

Крім того, ваші рослини не будуть рости, якщо через пил вони не зможуть отримувати необхідне їм світло.

Крім того, витирання пилу допоможе кімнатним рослинам зберегти їхній найкращий вигляд, оскільки на них не залишиться кольорового шару.

Виконання цієї роботи також означатиме, що власники зможуть стежити за будь-якими шкідниками чи хворобами, що є поширеною проблемою у зимові місяці.

Це означає, що людям слід намагатися витирати пил зі своїх кімнатних рослин кілька разів на тиждень взимку, аналізуючи, чи достатньо цього, чи забагато.

Чим витирати пил із рослин

Найкраще протирати кімнатні рослини тканиною з мікрофібри, оскільки це дозволить видалити якнайбільше пилу.

Вам потрібно буде підтримати лист знизу однією рукою, а потім обережго провести тканиною з мікрофібри по поверхні листа, щоб видалити весь пил.

Важливо забезпечити підтримку нижньої частини листа, щоб запобігти його поломці або пошкодженню. Якщо у вас є рослини з листям меншого розміру, ви можете використовувати пензлик, щоб видалити пил з цього листя, бо тканина з мікроволокна може бути занадто великою і може пошкодити рослину.