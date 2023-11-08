Об этом забывают все. Важный момент по уходу за комнатными растениями зимой

Что нужно знать о пыли и растениях

Накопление пыли в любой части дома не является чем-то хорошим. Она может вызвать аллергию, повлиять на дыхание и помешать растениям оставаться здоровыми.

Когда листья покрыты пылью, они не смогут получать оптимальное количество света, необходимое для завершения фотосинтеза. Если это произойдет, ваши растения не будут выделять столько кислорода, сколько могли бы.

Кроме того, ваши растения не будут расти если из-за пыли они не смогут получать необходимый им свет.

Кроме того, вытирание пыли поможет комнатным растениям сохранить их наилучший вид, поскольку на них не останется цветного слоя.

Выполнение этой работы также будет означать, что владельцы смогут следить за любыми вредителями или болезнями, что является распространенной проблемой в зимние месяцы.

Это означает, что людям следует стараться вытирать пыль со своих комнатных растений пару раз в неделю зимой, анализируя, достаточно ли этого или слишком много.

Чем вытирать пыль с растений

Лучше всего протирать комнатные растения тканью из микрофибры, так как это позволит удалить как можно больше пыли.

Вам нужно будет поддержать лист снизу одной рукой, а затем аккуратно провести тканью из микрофибры по поверхности листа, чтобы удалить всю пыль.

Важно обеспечить поддержку нижней части листа, чтобы предотвратить его поломку или повреждение. Если у вас есть растения с листьями меньшего размера, вы можете использовать кисточку, чтобы удалить пыль с этих листьев, так как ткань из микроволокна может быть слишком большой и может повредить растение.