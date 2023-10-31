"Це вже не твоє": Андре Тан розповів, хто не повернув йому велику суму грошей

Деталі інциденту

За словами дизайнера, є одна історія, якою він й досі не ділився. Андре Тан згадав вираз, "якщо хочеш втратити друга, позич йому гроші".

Зокрема, його друг дитинства, з яким вони "пройшли багато разом - від гуртків з плавання до гастролювання із народним оркестром по всьому СНД", вирішив позичити у дизайнера велику суму грошей.

"Коли я вступив до текстильного технікуму, ми вже мало спілкувалися, а потім і зовсім втратили контакт. Але через п'ять років, коли я вже переїхав до Києва, мій "друг" раптового приїздить до мене нібито у гості і просить мене позичити немаленьку таку суму на новий бізнес", - розповів Андре Тан.

За словами Андре Тана, ця дружба багато що для нього значила. Тому він і зайняв гроші. Суму, щоправда, він не назвав.

Чи повернули дизайнеру гроші

Однак, пройшов рік - друг гроші так і не повернув. Ба більше - заблокував знаменитість в усіх соцмережах.

Однак, неодавно друг дитинства знову з'явився у житті Андре Тана і намагався відновити стосунки. Цікаво те, що про борг людина так не згадала.

"Ця ситуація не про гроші. Я зрозумів, що друзі повинні відповідати внутрішньому стану - я просто переріс цю людину. І доля сама сказала мені таким чином, за допомогою втрати грошей: "Відпусти минуле, це вже не твоє, ти вже не той Андре", - підсумував він.

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)